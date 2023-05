È Iren il nuovo socio industirale di Sistema ambiente, operazione conclusa per 2,4 mln di euro

Bertolini: «Il nostro obiettivo è contribuire a migliorare ulteriormente le prestazioni nel rapporto con i cittadini e le attività economiche, attraverso una forte partnership con il comune e gli stakeholder locali»

[12 Maggio 2023]

Dopo le anticipazioni filtrate nelle scorse settimane, è arrivato il momento dell’ufficialità: con un investimento da 2,4 mln di euro, Iren ambiente si è aggiudicata le quote di Sistema ambiente precedentemente detenute da Daneco, pari al 36,56% della società.

L’operazione si è conclusa «dopo il gradimento da parte del Comune di Lucca», che difatti non ha esercitato il proprio diritto di prelazione.

La partecipata pubblica che si occupa dei servizi di raccolta rifiuti e igiene urbana nel territorio lucchese ha dunque trovato il suo nuovo socio industriale, e potrà restare fuori dal perimetro del gestore unico dei servizi d’igiene urbana nell’Ato costa (Retiambiente) fino al 2029.

«L’avvio della collaborazione con l’amministrazione comunale di Lucca ci permetterà di mettere a disposizione capacità di investimento e khowhow, in particolare sui temi dell’economia circolare – commenta Eugenio Bertolini, ad di Iren ambiente – Il nostro obiettivo è contribuire a migliorare ulteriormente le prestazioni di Sistema ambiente nel rapporto con i cittadini e le attività economiche, attraverso una forte partnership con il comune e gli stakeholder locali, coerentemente con quanto già realizzato dal gruppo Iren nei suoi territori storici».

L’operazione consolida inoltre la presenza in Toscana del gruppo Iren – anch’esso una multiutility a maggioranza pubblica –, che in regione ha già numerose partecipazioni di peso nel mondo dell’economia circolare, a partire da quella in Sei Toscana, il gestore unico dei servizi d’igiene urbana nell’Ato sud.