È Giuseppe Vadalà il nuovo Commissario per le bonifiche keu a Bucine, Empoli e Pontedera

[6 Novembre 2023]

Giuseppe Vadalà, generale dell’Arma dei Carabinieri, il Governo Meloni ha nominato Commissario unico per il proseguo delle attività inerenti la bonifica dei siti di competenza regionale in cui è stato utilizzato materiale riciclato contente keu.

«È stata Regione Toscana con una lettera del 14 dicembre 2021 a richiedere l’attivazione della struttura commissariale guidata dal generale Vadalà (nella foto, ndr), il quale a sua volta aveva immediatamente comunicato la propria disponibilità e per questo torniamo a ringraziarlo sentitamente. Il Consiglio dei ministri, con ormai quasi due anni di ritardo, ha finalmente approvato il provvedimento di nomina», spiegano Eugenio Giani e Monia Monni, rispettivamente presidente e assessora all’Ambiente della Regione Toscana.

In particolare, il Commissario Vadalà e la sua struttura continueranno le attività di bonifica inerenti agli impianti di gestione rifiuti inerti “Lerose srl”, nel Comune di Bucine, Località le Valli, zona Cave, e nel Comune di Pontedera, località Gello Pontedera (Pisa), nonché quello relativo al lotto V Empoli-Castelfiorentino strada Regionale 429, Val d’Elsa, nel Comune di Empoli.

«La struttura del Commissario – concludono Giani e Monni – potrà adesso operare anche in virtù dello stanziamento di ben 15 milioni di euro che come Regione Toscana avevamo preventivamente previsto e stanziato per gli interventi di bonifica. Quello di oggi è un ulteriore passo in avanti che conferma la volontà della Toscana di agire con sempre maggiore risolutezza e rapidità nella risoluzione di una vicenda che rappresenta ancora una ferita importante che è stata inferta dalle mafie al nostro territorio».