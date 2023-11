Per le utenze colpite da disservizi prolungati, indennizzi direttamente in bolletta

Dopo lo shock dell’alluvione il servizio elettrico in Toscana sta tornando alla normalità

Venerdì erano 20mila gli utenti senza accesso all’elettricità, dal gruppo Enel oltre 500 persone in campo

[6 Novembre 2023]

Le tempeste che si sono abbattute in Toscana nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 novembre, portate dal ciclone Ciaran, hanno lasciato al buio 20mila utenze: grazie allo sforzo messo in campo da E-Distribuzione – la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, quelle che arrivano in case e uffici – il servizio elettrico adesso sta «progressivamente tornando alla normalità».

E-Distribuzione sta infatti «rialimentando le ultime utenze», con i lavori che proseguiranno fino al completo ripristino del servizio elettrico anche con interventi caso per caso, sulla base della specificità della contingenza.

Per ottenere questo risultato «sono più di cinquecento, su tutto il territorio regionale, i tecnici di Enel impegnati», come confermano dalla Regione Toscana. E per i clienti colpiti da disservizi prolungati si prospettano indirizzi direttamente in bolletta.

E-Distribuzione ricorda infatti che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) prevede «l’erogazione in bolletta di indennizzi automatici, per i quali quindi non è necessario che i clienti presentino alcuna richiesta. Gli importi saranno calcolati sulla base di parametri stabiliti dalla Autorità stessa, quali la durata dell’interruzione, il numero di abitanti della zona interessata e la tipologia della fornitura. Gli indennizzi verranno trasferiti da E-Distribuzione a ciascun venditore decorsi 60 giorni dalle interruzioni. A tali tempi vanno aggiunti quelli necessari ai venditori per trasferire il rimborso ai clienti direttamente in bolletta».

Dal gruppo Enel spiegano che per segnalare un guasto è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500 indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica.

In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito internet e-distribuzione.it e la App E-Distribuzione.

Per monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”, raggiungibile al link: https://www.e-distribuzione.it/interruzione-corrente-primo.html