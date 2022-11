Diversità e inclusione, la cooperativa sociale Thisintegra protagonista alla Solvay solutions

Benassi: «Crediamo che il lavoro sia un primo importante passo per sentirsi parte attiva della società»

[18 Novembre 2022]

Thisintegra è una cooperativa sociale che nasce a Livorno nel 2018 da un sogno e un’idea di Andrea Benassi e Nicola Pacini, con l’obiettivo di essere un supporto concreto a 360° per le persone con disabilità: i giovani che lavorano con Thisintegra sono 8, regolarmente assunti, mentre altri 22 frequentano i laboratori sono. Un ruolo, quello della cooperativa sociale, che vivifica anche i rapporti col resto della comunità.

In questo contesto i dipendenti dello stabilimento Solvay solutions di Livorno, insediato nell’area portuale della città, hanno dedicato una giornata ai ragazzi e ragazze con disabilità dell’associazione Thisintegra, che hanno potuto visitare gli impianti e incontrare il personale che lavora nel sito livornese del gruppo.

Un’occasione nata nell’ambito del Solvay citizen day 2022, incentrato nel valorizzare un approccio positivo alla “Diversità e inclusione”, per uno scambio di conoscenze ed esperienze: non a caso, successivamente vi è stata la “restituzione” delle visita con una rappresentanza dei dipendenti Solvay che si è recata nel quartiere Venezia di Livorno nel locale della cooperativa, per assaggiare le specialità culinarie preparate e servite dai ragazzi.

«Durante questi incontri – commenta Benassi – abbiamo potuto conoscere con i nostri ragazzi lo stabilimento Solvay Solutions nell’area portuale dove si produce Silica per pneumatici per auto, di nuova generazione. Poi abbiamo voluto mostrare a una delegazione di dipendenti della società come ci siamo organizzati per offrire un’ ospitalità cordiale e dei buoni prodotti fatti con entusiasmo, pronti da degustare. Crediamo che il lavoro sia un primo importante passo per sentirsi parte attiva della società. Per questo all’interno del nostro locale di ristorazione e caffetteria, in via Ganucci 3, ragazzi e ragazze disabili lavorano come camerieri aiutandoci concretamente nella gestione del locale. Auspichiamo eventi come questo che consentono importanti opportunità di socializzazione».