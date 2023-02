Iscrizioni e call for papers al via

Dieci anni di Seeds: dal 4 al 6 maggio il workshop annuale all’Università di Ferrara

Il centro di ricerca interuniversitario riunisce 11 tra i migliori Atenei del Paese attivi sul fronte dello sviluppo sostenibile

[17 Febbraio 2023]

Il centro di ricerca interuniversitario Seeds (Sustainability, environmental economics and dynamics studies) è pronto a festeggiare i primi dieci anni di vita: fondato nel 2012, dal 4 al 6 maggio di quest’anno terrà il proprio workshop annuale all’Università di Ferrara (in modalità ibrida) e celebrerà un nuovo ampliamento dei propri affiliati.

Coordinato da Massimiliano Mazzanti – direttore del dipartimento di Economia dell’Università di Ferrara oltre che prestigiosa firma del think tank di greenreport Ecoquadro, come molti altri ricercatori membri Seeds –, il Centro di ricerca assomma le competenze di numerosi Atenei italiani: le Università di Ferrara, Bologna, Siena, Udine, Padova, Chieti-Pescara, Roma Tre, Tor Vergata, Cattolica, Carlo Bo e Unitelma Sapienza.

Un team che sta dando già i suoi buoni frutti, dato che quest’anno Seeds si è posizionato all’interno della classifica Top 25% Institutions and Economists in Italy elaborata da Ideas-Repec, ovvero il più grande database esistente nel campo della ricerca in economia.

La registrazione al workshop annuale Seeds è già aperta, così come la call for papers che chiuderà il 31 marzo (qui le istruzioni per iscriversi e/o presentare un lavoro di ricerca). Nel frattempo sono già noti i relatori principali dell’evento: Patrizio Bianchi, della cattedra Unesco “Education, growth and equality” dell’Università di Ferrara e Pelin Demirel Liu della Dyson school of design engineering dell’Imperial College di Londra.