Decarbonizzare l’industria energivora italiana costerà 2,8 miliardi di euro all’anno. Non farlo 3,5

Nuove stime di BCG: urgente necessità di investire in decarbonizzazione per preservare competitività, posti di lavoro e Pil

[31 Ottobre 2023]

Gli “hard-to-abate” (HTA), i settori ad alto consumo energetico che includono ceramica, chimica, cemento, acciaio a ciclo integrato, acciaio da forno elettrico, carta, vetro e fonderie, stanno affrontando la sfida dell’abbattimento delle emissioni di CO2 entro il 2030, quando ci si aspetta un taglio del 55% delle emissioni rispetto ai livelli del 1990. Si tratta di settori essenziali per l’industria italiana ma con un fortissimo impatto climatico che richiede un’azione immediata, visto che rappresentano circa il 64% delle emissioni dirette totali di Scope 1 (prodotte dalle imprese), e circa il 18% se si considerano anche quelle di Scope 2 (emissioni indirette come il consumo di elettricità).

Boston Consulting Group (BCG) ha aggiornato le stime già raccolte nello studio sull’Industrial Decarbonization Pact, l’alleanza tra i settori industriali energivori italiani per accelerare la transizione ecologica, evidenziando che «Il costo della transizione verde in questi settori potrebbe raggiungere i 20 miliardi di euro entro il 2030, con un aumento di 15 miliardi rispetto alla stima precedente. Tuttavia, non agire costerebbe ancora di più: prendendo in considerazione i prezzi della CO2 più elevati, pari a 160 euro per tonnellata al 2030, il costo della mancata decarbonizzazione in Italia potrebbe arrivare a circa 3,5 miliardi di euro all’anno».

Marco Moretti, managing director e partner di BCG, evidenzia che «Mentre le principali leve per ridurre le emissioni sono rimaste invariate, da un lato la recente spinta inflativa ha portato a un aumento del costo degli investimenti necessari, dall’altro, si sta verificando una parziale riduzione del gap tra i costi operativi degli impianti tradizionali rispetto ai nuovi assetti produttivi innovativi in seguito all’aumento dei prezzi dell’energia. Il percorso di decarbonizzazione consentirà all’industria italiana di rimanere competitiva, preservando posti di lavoro e Pil».

Ferrante Benvenuti, Partner di BCG, sottolinea che «Il motore principale per il successo della transizione verso un’economia a basse emissioni è ancora una volta l’innovazione. Le principali leve sono l’elettrificazione dei processi, finalizzata alla riduzione del consumo di combustibili fossili, l’utilizzo di green fuel come, ad esempio, il biogas, i nuovi progetti di cattura, utilizzo e stoccaggio della CO2 (Ccus). Ma anche la digitalizzazione dei processi, con un particolare focus sull’efficientamento energetico dei processi produttivi delle imprese energivore e l’economia circolare, che abiliterà un cambio di passo verso l’impiego di nuovi materiali e lo sviluppo di nuovi modelli di business.”

Con lo status quo i rischi per le imprese italiane sono significativi e per BCG riguardano 3 fattori: «Mancati volumi di vendita per minore competitività rispetto alle aziende concorrenti che offrono prodotti verdi, necessità di acquistare un quantitativo superiore di certificati per compensare la riduzione delle quote gratuite di CO2 e aumento generale del prezzo dei certificati CO2 sulle quote in acquisto».

Il percorso di decarbonizzazione è essenziale per la sostenibilità e la competitività a lungo termine dell’industria italiana e BCG sottolinea che «L’Italia ha compiuto passi avanti, in particolare nel sostegno allo sviluppo del biometano per cui sono stati stanziati nuovi fondi per un totale di 1,99 miliardi di euro. Il percorso al 2030 è stato tracciato dal Ministero dell’Ambiente con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima. Il documento identifica le leve su cui concentrare gli sforzi: energia rinnovabile, biometano, idrogeno, Ccus ed efficienza energetica. Ma servirà però uno sforzo aggiuntivo»:

Moretti e Benvenuti concludono però facendo anche ipotesi – come il Ccus – avversate dalle associazioni ambientaliste e da altri esperti: «Il lungo e complesso percorso di decarbonizzazione nel nostro Paese potrebbe essere facilitato da un ulteriore sostegno allo sviluppo di nuove tecnologie, in particolare i progetti di Ccus e la produzione di preridotto a Taranto, fondamentale per la decarbonizzazione del più importante e strategico sito siderurgico in Italia (l’ex Ilva) e un’accelerazione sulle tempistiche necessarie per l’ottenimento dei fondi per la decarbonizzazione e, a livello di regolamentazione, con l’introduzione di un sistema di incentivi per l’utilizzo di fonti energetiche e combustibili alternativi, che garantisca una riduzione dei costi operativi in particolare per il settore industriale».