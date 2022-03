Dalle campagne toscane nuova energia per la transizione ecologica

Confagricoltura ed Enel collaborano per offrire un pacchetto di soluzioni su misura per le imprese agricole che riguardi sia il fronte dell’energia sia dell’efficienza

[9 Marzo 2022]

A valle degli accordi sottoscritti a livello nazionale tra Confagricoltura ed Enel, si è svolto oggi in tutta la Toscana un incontro – in modalità digitale – per arrivare a definire un pacchetto di soluzioni su misura per le imprese agricole che riguardi sia il fronte dell’approvvigionamento energetico, sia dell’efficienza.

In particolare, la proposta si articola in studi di progetto per valutare la convenienza economica e di fattibilità della proposta commerciale, prodotti dedicati per le commodity elettrica e gas, il Circular economy report per misurare attraverso un’azione di audit la circolarità dell’azienda e le azioni possibili di miglioramento per l’efficientamento energetico, come l’installazione di impianti fotovoltaici nuovi o l’ottimizzazione di quelli esistenti, le comunità energetiche rinnovabili, le infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica; capitolo importante della sinergia è inoltre favorire l’innovazione tecnologica, quindi anche il fotovoltaico, rispettando le aree rurali nel loro complesso, compresi gli aspetti paesaggistici.

Enel e Confagricoltura Toscana definiranno ora una serie di iniziative di approfondimento dedicate a specifici settori di attività e lavorazioni del settore agricolo.