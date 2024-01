Nel mese in corso sono in arrivo due bandi

Dalla Regione Toscana 10 mln di euro per migliorare la gestione delle foreste

Negli ultimi 80 anni l’estensione boschiva è già cresciuta da 875,000 a circa 1,160,000 ettari

[11 Gennaio 2024]

di

Enza Soldano

La Giunta regionale, su proposta della vicepresidente e assessora all’Agricoltura Stefania Saccardi, ha approvato le disposizioni per l’apertura di due bandi da 10 milioni di euro complessivi per lo sviluppo del settore forestale toscano.

Il primo bando, al quale sono indirizzati 4,5 milioni di euro, prevede la concessione di contributi a copertura dei costi di realizzazione, su superfici agricole, di nuovi soprassuoli forestali di arboricoltura, e sistemi agroforestali.

Lo scopo è quello di incrementare la superficie forestale toscana, e favorire l’assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico che viene più facilmente assorbito dagli alberi giovani.

Si tratta di un trend già in corso: la Toscana, quinta regione italiana per estensione, è già coperta per metà da foreste e negli ultimi 80 anni ha visto crescere l’estensione boschiva da 875,000 a circa 1,160,000 ettari.

Il presidente Eugenio Giani spiega che «con questo intervento si intende perseguire gli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di conservazione della biodiversità e mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, e gli obiettivi dell’Unione fissati dal Green deal e dalle Strategie Forestale e per la Biodiversità».

Il secondo bando da 6 milioni di euro è invece finalizzato a promuovere una gestione e utilizzazione sostenibile delle foreste, in attuazione dei criteri di gestione forestale sostenibile, adottati alla seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993.

In Toscana le foreste che hanno ricevuto certificazione di gestione forestale sostenibile sono già in aumento, essendo passate da circa 18.800 ettari nel 2016 a circa 23.100 ettari nel 2019.

«Il miglioramento e la sempre maggiore diversificazione produttiva – commenta Saccardi – è un passaggio indispensabile per sostenere la competitività delle imprese e delle aziende forestali, non solo sotto il profilo produttivo, ma anche nell’erogazione e riconoscimento dei servizi ecosistemici, migliorando, al contempo, la resilienza al cambiamento climatico dei popolamenti forestali e ai potenziali danni da eventi naturali, parassiti e malattie che si fanno sempre più frequenti».

I bandi saranno emessi da parte del settore Forestazione della Regione Toscana nel mese di gennaio, e consultabili sul sito della Regione Toscana.