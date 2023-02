Dalla Bei 150 mln di euro a Iberdola, per realizzare nuovi impianti rinnovabili in Italia

Grazie a queste risorse verranno installati 400 MW di eolico e fotovoltaico, in grado di generare elettricità sufficiente al consumo di 260mila famiglie

[13 Febbraio 2023]

L’Italia è chiamata a più che triplicare il ritmo di installazione annue di impianti rinnovabili – dai +3.036 MW del 2022 ad almeno 10mila MW –, e in questo compito viene in aiuto la Banca europea degli investimenti (Bei) che ha appena concesso prestito da 150 mln di euro a Iberdola, volto a incrementare la potenza installata in Italia per 400 MW.

L’investimento complessivo previsto per raggiungere questo risultato è di oltre il doppio, ovvero più di 300 milioni di euro: oggetto dell’accordo è una serie di progetti nei settori eolico e fotovoltaico di piccole e medie dimensioni, che produrranno un volume di energia verde e competitiva equivalente al consumo medio di ben 260 000 famiglie.

«Iberdrola persegue il proprio impegno a contribuire all’energia verde in Italia, un paese industriale molto importante per l’economia europea», commenta Valerio Faccenda, country manager di Iberdrola in Italia. Il gruppo può già contare su un portafoglio di progetti in Italia per quasi 3 000 MW, con un parco fotovoltaico da 23 MW già operativo, e altri quattro progetti autorizzati e di prossima realizzazione per un totale di 116 MW.

Questo nuovo finanziamento permetterà investimenti che non solo aumenteranno la produzione di energia pulita, ma che miglioreranno anche la sicurezza dell’approvvigionamento.

Gli investimenti previsti nell’ambito del presente accordo contribuiranno a stimolare la crescita economica e l’occupazione nelle regioni interessate. Nel complesso, durante la fase di costruzione le nuove infrastrutture creeranno lavoro temporaneo per circa 600 persone/anno.

La vicepresidente della Bei, Gelsomina Vigliotti, spiega che «per la Banca europea per gli investimenti, la banca dell’Ue per il clima, è una priorità garantire finanziamenti che assicurino un approvvigionamento energetico rinnovabile e sostenibile. Siamo lieti di collaborare con Iberdrola allo sviluppo dei suoi primi impianti rinnovabili in Italia, confermando il nostro impegno per il raggiungimento degli obiettivi climatici».