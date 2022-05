La Regione pubblica il nuovo sito per seguire la declinazione del Piano sul territorio

Dal Pnrr 1,4 miliardi di euro per la transizione ecologica della Toscana

Giani: «Ogni cittadino potrà conoscere lo stato dell’arte dei progetti legati all’uso delle risorse»

[17 Maggio 2022]

Non tutte le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sono state ancora messe in campo, ma ad oggi la Toscana è riuscita a intercettare oltre 4 miliardi di euro sui circa 200 messi a disposizione dal Piano nazionale: di queste risorse, finora in Toscana la maggior parte – circa 1,4 miliardi di euro – è articolata attorno alla missione 2 del Pnrr, dedicata alla “rivoluzione verde e transizione ecologica”.

È questo uno dei dati resi disponibili dal nuovo il sito https://pnrr.toscana.it, lanciato oggi dalla Regione per permettere a chiunque di seguire la declinazione del Piano a livello regionale.

«Ogni cittadino potrà conoscere lo stato dell’arte dei progetti legati all’uso delle risorse – spiega il governatore Eugenio Giani – In primo piano così le missioni in cui è articolato il Pnrr, i singoli progetti, geolocalizzati nella mappa della Toscana presente in pagina, e lo stato dell’arte complessivo di tutto ciò che riguarda il Piano in Toscana, inclusi comunicati stampa, video, materiale di approfondimento via via prodotto per singoli eventi».