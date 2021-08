Le imprese selezionate potranno accedere ai fondi dal 3 settembre

Dal Mise al via 1 miliardo di euro per sostenere l’industria italiana delle batterie

Pubblicati in Gazzetta i decreti per la ripartizione delle risorse stanziate nel fondo Ipcei (Importanti progetti di comune interesse europeo) gestito dal ministero

[20 Agosto 2021]

Con i nuovi decreti firmati dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, pubblicati ieri in Gazzetta ufficiale, è in arrivo 1 miliardo di euro per sostenere le imprese italiane nel settore strategico delle batterie, oltre a circa 700 milioni di euro dedicati alla microelettronica.

I decreti ripartiscono oltre 1,7 miliardi di euro di risorse stanziate nel fondo Ipcei (Importanti progetti di comune interesse europeo) gestito dal Mise, pensati per rafforzare la competitività di settori strategici dell’industria nazionale ed europea attraverso una forte sinergia e integrazione tra le filiere dei Paesi membri della Ue.

«Sono particolarmente soddisfatto per il via libera a questi incentivi che rappresentano – dichiara Giorgetti – uno strumento per incentivare anche la produzione di batterie e microchip, settori strategici per lo sviluppo della nostra economia anche a livello europeo che sconta la mancanza di questi prodotti».

Dal 3 settembre le imprese italiane che sono state selezionate a partecipare agli Ipcei sulle batterie potranno richiedere le agevolazioni per progetti di investimento e attività di ricerca, sviluppo e innovazione da realizzare in Italia nell’ambito delle catene di valore strategico individuate dalla Ue. Si tratta di due canali di finanziamento distinti, come dettagliano dal Mise:

Ipcei batterie 1: 473,35 milioni di euro per sostenere progetti e attività finalizzate a introdurre tecnologie altamente innovative e sostenibili lungo l’intera catena del valore delle batterie agli ioni di litio, con l’obiettivo di migliorare le caratteristiche di durata, i tempi di caricamento, la sicurezza e la compatibilità ambientale dei nuovi prodotti in linea con i principi dell’economia circolare;

Ipcei batterie 2: 533,6 milioni di euro per sostenere progetti e attività finalizzate alla ricerca e sviluppo della produzione di materie prime, celle, moduli e sistemi di batterie elettriche su larga scala per il settore industriale italiano ed europeo.