Dal Governo 50 mln di euro a sostegno delle imprese dopo le alluvioni del maggio 2023

Domande al via il 26 marzo per rafforzare il tessuto produttivo e attrarre nuovi investimenti

[20 Febbraio 2024]

In attuazione dell’Accordo di programma sottoscritto il 30 novembre scorso con le Regioni Emilia-Romagna, Toscana (solo per i Comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Londa) e Marche, il ministero delle Imprese ha pubblicato oggi un avviso pubblico da 50 mln di euro, pensato per rafforzare il tessuto produttivo in quelle aree devastate dalle alluvioni del maggio 2023.

Le domande per richiedere gli incentivi possono essere presentate da imprese già costituite in forma di società di capitali, cooperative, società consortili e reti di imprese dal 26 marzo al 28 maggio; gli sportelli per la presentazione delle domande sono gestiti da Invitalia per conto del ministero.

Si rivolgono a iniziative imprenditoriali finalizzate a interventi di riconversione e riqualificazione produttiva, oltre che di salvaguardia dei lavoratori e attrazione di nuovi investimenti.

In particolare, le iniziative imprenditoriali devono prevedere programmi di investimento con spese ammissibili di importo non inferiore a 1 milione di euro.

Le agevolazioni saranno dunque concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal “Regolamento Gber”.

Per maggiori informazioni per la presentazione delle domande: https://www.incentivi.gov.it/it/catalogo/legge-1811989-avviso-pubblico-la-selezione-di-iniziative-imprenditoriali-nei-territori.