Dai gusci di aragoste e conchiglie sottoprodotti redditizi invece che rifiuti

Il calcio dei minerali dell'aragosta è migliore di quello degli integratori attualmente in commercio

[23 Giugno 2023]

Secondo lo studio “High Solubility and Bioavailability of Lobster Shell-Derived Calcium for Significantly Proliferating Bone and Skin Cells In Vitro”, pubblicato su Marine Drugs da un team di ricercatori asiatici (Trung Nguyen, Thanh Hoang, Tuyet Pham, Vi Khanh Truong, Xuan Luo, Jian Qin e Wei Zhang) delle università australiane di Flinders e Adelaide, «Le industrie australiane di aragoste e molluschi potrebbero trarre notevoli vantaggi finanziari utilizzando i rifiuti dei gusci per creare nuovi prodotti identificati dal Centro per lo sviluppo di bioprodotti marini della Flinders University».

Gli esoscheletri dei crostacei e le conchiglie sono un costo ambientale e finanziario per l’industria di trasformazione dei frutti di mare, ma il team di ricercatori australiani di origine asiatica ha scoperto che «L’utilizzo di questi gusci sottovalutati per la produzione commerciale di chitina (un polimero presente in natura) potrebbe ridurre al minimo l’impatto negativo di quello che attualmente è un prodotto di scarto, massimizzandone al contempo il valore economico».

L’autore senior dello studio, Zhang dell’Advanced Marine Biomanufacturing Laboratory del Centre for Marine Bioproduct Development dell’università di Adelaide e direttore Bioproducts Cooperative Research Centre dellaFlinders University, spiega che «La produzione convenzionale di chitina da gusci utilizza processi chimici aggressivi che sono dannosi per l’ambiente e non fattibili per il recupero di proteine ​​e minerali che potrebbero essere utilizzati come ingrediente funzionale, dietetico o nutraceutico in molti prodotti commerciali. Tuttavia, abbiamo recentemente sviluppato una bioraffineria intensificata a microonde che produce in modo efficiente chitina, proteine ​​e minerali dai gusci di aragoste. Questi sottoprodotti sono ricchi di calcio e sono biofunzionali per l’utilizzo in molti prodotti commerciali».

Il nuovo studio ha analizzato le caratteristiche nutrizionali, le proprietà funzionali, gli effetti nutraceutici e la citotossicità dei minerali dell’esoscheletro dell’aragosta utilizzando la digestione gastrointestinale simulata in vitro combinata con cellule ossee, cutanee e macrofagi in crescita e sottolinea che «Il calcio dei minerali dell’aragosta è paragonabile agli integratori di calcio attualmente disponibili in commercio e, facendo un ulteriore step per incorporare la carne di manzo con i minerali dell’aragosta ha trattenuto l’acqua meglio degli ingredienti nutraceutici commerciali attualmente usati: caseina e lattato di calcio. Il minerale dell’aragosta aveva una capacità di legare acqua e olio notevolmente superiore rispetto agli integratori commerciali. I minerali di nuova concezione erano molto più solubili e la biodisponibilità in vitro del calcio di aragosta era 5,9 volte superiore rispetto al prodotto commerciale, sottolineando la sostenibilità del nuovo processo di produzione della chitina».

Jian Qin, professore di acquacoltura al College of science and engineering della Flinders University, conclude: «Tutti questi risultati indicano che i minerali dell’aragosta potrebbero essere utilizzati come fonte di calcio funzionale o nutraceutico per prodotti commerciali. Suggerisce che dovrebbero essere condotte ulteriori indagini sui minerali delle aragoste per altre possibili applicazioni commerciali».