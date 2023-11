Da vaso a vaso, il distretto vivaistico di Pistoia punta sull’economia circolare a km zero di Revet

Gli scarti plastici delle aziende verranno riciclati insieme agli imballaggi delle raccolte differenziate, per poi essere re-impiegati negli stessi vivai

[3 Novembre 2023]

Nell’area di Pistoia è presente uno dei principali distretti vivaistici d’Italia, che ha deciso di puntare sull’economia circolare per migliorare le proprie performance di sostenibilità, a partire dalla gestione dagli scarti plastici (vasi e componenti dei sistemi di irrigazione) generati dalle aziende.

Il distretto ha infatti siglato con Revet – una società toscana a capitale prevalentemente pubblico che rappresenta l’hub del riciclo più importante dell’Italia centro meridionale – un accordo per realizzare un circuito di riciclo a km zero.

Gli scarti plastici del distretto saranno bonificati da Revet e poi riciclati insieme agli imballaggi post consumo delle raccolte differenziate toscane: i granuli ottenuti saranno poi utilizzati dagli stampatori di nuovi vasi per i vivai, chiudendo il cerchio.

Si tratta di migliorare una dinamica già in atto; ogni anno 2mila ton di granulo, prodotto da Revet riciclando gli imballaggi delle raccolte differenziate toscane, vengono già inviate agli stampatori di vasi che poi li vendono ai vivaisti direttamente o tramite la rete distributiva.

L’accordo prevede uno step in più, per fare sistema e portare migliori vantaggi a tutti gli attori in gioco: per le aziende del distretto è la certezza di una gestione economica e sostenibile dei propri scarti; l’utilizzo di un marchio di sostenibilità ad hoc, che garantisca una filiera del riciclo chiusa e con una bassa impronta carbonica, permetterà di migliorare il brand; al contempo, l’accordo porterà ad un annullamento del contributo ambientale Conai sui vasi raccolti.

Tutti fattori che verranno presentati in dettaglio nel corso della kermesse riminese di Ecomondo, il 9 novembre alle 15 nello stand 101 padiglione D2 – quest’anno condiviso con Alia servizi ambientali ed Estra –, dove interverranno Monia Monni – assessora regionale all’Ambiente; Francesco Ferrini – presidente Distretto vivaistico di Pistoia; Nicola Ciolini – presidente Revet; Alessia Scappini – amministratore delegato Revet.