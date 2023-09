Da Sienambiente una nuova rubrica social dedicata all’economia circolare

Realizzata attraverso un linguaggio chiaro, con dati verificati e validati

[5 Settembre 2023]

La partecipata pubblica Sienambiente ha presentato oggi la nuova rubrica Lo sapevi che…, dedicata ad esplorare i temi dell’economia circolare sui propri canali social, Instagram e Facebook.

«L’obiettivo della rubrica è comunicare concetti complessi in maniera semplice e fruibile per tutti», spiegano dalla società, che con i suoi impianti garantisce il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti assicurando l’autosufficienza alla provincia di Siena: «Tutti i dati citati sono verificati e validati da fonti ufficiali del settore o dai principali Consorzi nazionali per la gestione degli imballaggi».

I temi trattati dalla rubrica sono legati al riciclo del vetro, al trattamento dei rifiuti organici e all’avvio a riciclo delle materie prime seconde. Nei post verranno forniti aggiornamenti anche sui lavori di revamping all’impianto delle Cortine, dove sta nascendo un biodigestore anaerobico ed è in potenziamento l’impianto di selezione della raccolta differenziata multimateriale.

Per far conoscere tante curiosità e aspetti meno noti legati alla gestione dei rifiuti, nella rubrica social è stata creata una grafica che identifica il tema affrontato e una domanda che si ripete per tutti i post, “Lo sapevi che…”, appunto.

Ecco alcuni esempi: “Lo sapevi che… la produzione del vetro con materiali di riciclo al posto delle materie prime naturali fa risparmiare 2,5 milioni di barili di petrolio”. E ancora: “Lo sapevi che… l’Unione Europea non indica obiettivi di differenziata ma di riciclo effettivo: 55% di rifiuti urbani entro il 2025; 60% entro il 2030; 65% entro il 2035”. E poi: “Lo sapevi che … l’allumino è riciclabile al 100% e all’infinito”.