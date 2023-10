Da rifiuti a nuovi bidoni per la differenziata: Revet presenta a Ecomondo “Un sacco bello”

Il 7/11 la partecipata pubblica presenterà una filiera di riciclo tutta toscana insieme alle assessore all’Ambiente di tre Comuni del territorio

[31 Ottobre 2023]

Si avvicina a grandi passi la 26esima edizione di Ecomondo, la fiera di riferimento in Europa per la transizione ecologica – in agenda a Rimini dal 7 al 10 novembre prossimi – dove ancora una volta ci sarà la toscana Revet tra i protagonisti.

Fondata nel 1986, la partecipata pubblica oggi serve circa 200 amministrazioni comunali e oltre l’80% della popolazione regionale: imballaggi in plastica, vetro, alluminio, acciaio e tetrapak provenienti dalle raccolte differenziate toscane – per circa 360mila tonnellate annue – vengono selezionati qui e preparati per il riciclo, in quella che in molti casi rappresenta un’economia circolare a km zero.

Non a caso Revet presenterà a Ecomondo la filiera di riciclo tutta toscana, presentando il caso-scuola degli imballaggi post consumo che diventano nuovi sacchi e nuovi bidoni per la raccolta differenziata dei cittadini.

“Un sacco bello – Un bidone è per sempre” è il titolo del caffè circolare in programma martedì 7 novembre ore 15,00 presso la postazione di Revet a Ecomondo (stand numero 101, padiglione D2), quest’anno condivisa con Alia servizi ambientali ed Estra.

Un talk tutto femminile al quale parteciperanno: Giovanna Cepparello (assessora all’Ambiente del Comune di Livorno), Giulia Gambini (assessora all’Ambiente del Comune di Pisa), Barbara Lombardini (assessora all’ambiente del Comune di Scandicci) e Alessia Scappini (amministratrice delegata di Revet).