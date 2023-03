Da Estra al via la nuova edizione di E-qube, pere sostenere start-up su energia e digitale

I progetti selezionati otterranno 10mila euro ciascuno, oltre a un percorso di formazione e mentoring

[15 Marzo 2023]

Si alza oggi il sipario sulla quarta edizione di “E-qube startup&idea challenge”, l’iniziativa messa in campo dalla multiutility Estra in collaborazione con Nana bianca e StratupItalia per individuare e lanciare sul mercato i migliori progetti in ambito digital&energy.

Le startup verranno selezionate in base ad un’azione di scouting e accelerazione continua, che porterà all’identificazione quadrimestrale delle priorità commerciali di Estra e ad una selezione di 2-3 startup target per la specifica priorità individuata, all’interno di un’unica call annuale.

La long list da cui selezionare i progetti sarà composta da 20 unità, e il supporto economico a beneficio dei progetti selezionati sarà pari a 10mila euro ciascuno, per un massimo di tre startup; è inoltre prevista la possibilità, da parte di Estra e di Nana bianca, di entrare nel capitale delle startup selezionate.

Ogni startup avrà a disposizione un certo numero di appuntamenti formativi su tematiche rispondenti ai bisogni specifici di progetto, oltre ad essere seguita da un mentore con la partecipazione a workshop e sessioni mensili di business review.

«E-qube è un’idea vincente – commenta l’ad di Estra, Alessandro Piazzi – che conferma la forte attenzione del nostro gruppo nei confronti dei valori dell’innovazione e dello sviluppo imprenditoriale, attraverso la selezione di start-up e di idee capaci di contribuire allo sviluppo sociale ed economico. La sfida nasce con la volontà di trovare e supportare proposte che abbiano forza, prospettive e grande consistenza in settori ad alto potenziale di sviluppo e che abbiano una forte connessione con le priorità commerciali di Estra».