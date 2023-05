Sarà completata entro dicembre, al servizio dei Comuni di Fiorano e Maranello

Da Enel X e Ferrari la prima Comunità energetica industriale d’Italia

Venturini: «Siamo convinti che questo primo esempio possa fare da apripista ad altri replicabili in tutta Italia»

[2 Maggio 2023]

Enel X e Ferrari hanno annunciato oggi la realizzazione della prima Comunità energetica rinnovabile (Cer) in ambito industriale d’Italia, che sarà alimentata da un impianto fotovoltaico con una potenza di circa 1MW.

Tale impianto verrà realizzato da Enel X utilizzando un terreno di circa 10mila mq di Ferrari adiacente all’Autodromo di Fiorano Modenese: una volta terminati i lavori – entro dicembre 2023 –, la Comunità energetica sarà al servizio dei Comuni di Fiorano e Maranello.

Grazie a questo progetto, primo del suo genere, i soggetti pubblici o privati di Fiorano e Maranello potranno infatti entrare a far parte della Cer, ottimizzando i consumi utilizzando unicamente energia rinnovabile prodotta dal nuovo impianto, o diventando al loro volta produttori di energia green installando e collegando alla rete pannelli fotovoltaici, ad esempio, sui tetti delle proprie abitazioni.

Le Cer rappresentano infatti un nuovo soggetto giuridico, delineato dal recepimento della direttiva europea Red II, costituibile a partire da un gruppo di singoli soggetti – come famiglie, stabilimenti produttivi e Comuni – che decidono di autoprodurre, accumulare e scambiarsi energia generata da fonti rinnovabili, nello spirito di una vera comunità e aprendo al contempo realizzazione di nuovi modelli di business.

A livello nazionale deve ancora concludersi l’iter del decreto necessario per distribuire gli incentivi a sostegno delle Comunità energetiche rinnovabili ma, per dare un’idea del potenziale, la Regione Toscana stima risorse in arrivo per 75 mln di euro e la possibilità di creare 300 nuove Cer.

«Le Comunità energetiche sono degli acceleratori della transizione energetica e siamo convinti che questo primo esempio possa fare da apripista ad altri replicabili in tutta Italia», commenta Francesco Venturini, responsabile di Enel X.

Per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico di Fiorano, Enel X utilizzerà le migliori tecnologie presenti sul mercato: trackers monoassiali e pannelli fotovoltaici bifacciali ad altissime performance che genereranno una produzione media di circa 1500 MWh per 20 anni, evitando l’immissione in atmosfera di circa 650 tonnellate di CO2 all’anno.