La società labronica si è aggiudicata la gara indetta dall’Agenzia nazionale

Da Enea 200mila euro a ErreDue per la fornitura di un generatore di idrogeno

D’Angelo: «Una conferma della rilevanza strategica della collaborazione tra pubblico e privato per raggiungere gli obiettivi relativi alla transizione energetica del nostro Paese»

[30 Gennaio 2024]

La società livornese ErreDue, leader nella produzione di gas tecnic – azoto, ossigeno e idrogeno da elettrolisi – si è aggiudicata una gara da 200mila euro per la fornitura di un generatore di idrogeno con cella elettrolitica PEM.

A bandire la gara è stata un ente pubblico di ricerca, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), che andrà così a innovare il proprio laboratorio.

La commessa si va ad aggiungere a ordini già in corso in ErreDue per 14 milioni di euro, a cui se ne aggiungeranno altri da completarsi entro il 2024: il modello di business della società prevede infatti una consegna media a 120 giorni.

«Siamo soddisfatti di comunicare questa aggiudicazione, una conferma della rilevanza strategica della collaborazione tra pubblico e privato per il raggiungimento degli obiettivi relativi alla transizione energetica del nostro Paese – commenta Enrico D’Angelo, presidente, ad e fondatore di ErreDue – È un privilegio per noi poter mettere a disposizione di un partner come Enea i nostri prodotti e la nostra expertise, un’ulteriore dimostrazione del valore e dalla qualità del percorso intrapreso come azienda del settore energetico».

La commessa arriva in una fase di grande sviluppo per la realtà labronica, che la scorsa estate ha annunciato investimenti da quasi 12 milioni di euro per realizzare a Livorno una nuova gigafactory dedicata alla produzione di elettrolizzatori su larga scala.