Appuntamento il 15 maggio dalle 10 alle 12

Da Cispel un webinar per promuovere il ruolo delle utility nelle Comunità energetiche rinnovabili

«Tutte le aziende di gestione dei servizi pubblici locali possono essere protagoniste dello sviluppo delle Cer»

[2 Maggio 2024]

Il ruolo delle utilities nelle Comunità energetiche rinnovabili è il titolo del webinar organizzato da Confservizi Cispel Toscana, con il supporto organizzativo di Ti Forma, in programma mercoledì 15 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Gli obiettivi di decarbonizzazione riguardano tutte le aziende che gestiscono servizi pubblici locali, in vario modo. Negli ultimi tempi è stata completata la pubblicazione di norme, decreti e regolamenti che consentono la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, uno strumento innovativo che consente la generazione distribuita in un contesto di valorizzazione delle comunità locali, e che si affianca ai meccanismi di autoproduzione, singola o collettiva, alle norme per la produzione e uso di biometano e ai vari incentivi per l’efficienza energetica.

Tutte le aziende di gestione dei servizi pubblici locali sono chiamate ad applicare questi strumenti per raggiungere i propri obiettivi nel quadro della transizione ecologica e concorrere agli obiettivi generali, e possono essere protagoniste dello sviluppo delle Cer.

Il webinar ha lo scopo di illustrare a tutte le aziende, di ogni settore e dimensione, le modalità attuative delle Cer e degli altri strumenti di autoproduzione, in modo da consentire ad ogni azienda di scegliere lo strumento più appropriato, chiarire le modalità operative e definire un quadro legale e regolamentare complesso e di non facile lettura.

Seguirà nei prossimi giorni il programma definitivo del webinar, completo di modalità per l’iscrizione. Per maggiori informazioni, scrivere a nbagnoli@confservizitoscana.it.

di Confservizi Cispel Toscana