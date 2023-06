Da Catania a Monaco di Baviera: i pannelli fotovoltaici 3Sun protagonisti a Intersolar Europe

Russo: «Da oggi l’industria del fotovoltaico può contare su un nuovo protagonista, per contribuire a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e costruire un’Europa più indipendente e sicura dal punto di vista energetico»

[15 Giugno 2023]

A Monaco di Baviera, nel corso di Intersolar Europe 2023 – la più importante fiera di settore nel Vecchio continente – sono stati presentati in anteprima internazionale tre nuovi moduli fotovoltaici realizzati da 3Sun, la società di Enel green power che sta investendo a Catania circa 600 mln di euro per realizzare la più grande fabbrica di pannelli solari d’Europa.

Si tratta di prodotti basati su 3Sun Core-H, la comprovata tecnologia a etero-giunzione (Hjt) interamente sviluppata da 3Sun: i tre nuovi moduli fotovoltaici, che arriveranno sul mercato nel 2024, sono stati battezzati M40, M40 Bold e B60.

Si tratta di moduli interamente prodotti in Italia, senza impiegare piombo o fluoro, rispettando i più stringenti criteri di sostenibilità e circolarità, tanto da poter garantire oltre il 91,8% delle prestazioni dopo 30 anni di utilizzo.

Tutti i pannelli 3Sun Core-H abbinano al silicio cristallino strati di silicio amorfo, per massimizzare la capacità di estrarre energia dalla luce incidente e rendere i moduli solari più efficienti (nel 2020 3Sun è riuscita a battere il record mondiale di efficienza per celle commerciali, raggiungendo il 24,63%).

Cosa cambia dunque coi tre nuovi moduli? M40 sarà un modulo “base” dedicato ai tetti di edifici residenziali e commerciali/industriali, con una potenza di 440-480 W e una progettazione finalizzata alla minimizzazione dei costi di installazione; il Bold sarà invece un prodotto premium, destinato anch’esso agli edifici, con una durata dimostrata fino a 3 volte superiore agli standard Iec, una potenza di 430-470 W ed efficienza fino al 24,5%; per il B60, infine, si tratta di un modulo bifacciale destinato al segmento utility-scale con potenza di 640-680 W ed efficienza che raggiunge il 24%.

«Un nuovo traguardo nella storia di 3Sun si concretizza con la presentazione all’industria del solare dei nuovi moduli fotovoltaici, che saranno prodotti nella nostra Gigafactory di Catania – commenta l’ad della società, Eliano Russo – Da oggi, l’industria del fotovoltaico può contare su un nuovo protagonista, per contribuire a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e costruire un’Europa più indipendente e sicura dal punto di vista energetico».

Con il progetto denominato “Tango” (iTaliAN Giga factOry), la fabbrica di Catania passerà dalla attuale capacità produttiva di 200 MW l’anno a circa 3 GW l’anno, sviluppando inizialmente moduli fotovoltaici basati su tecnologia Hjt.

Dal 2025 sarà implementata anche la tecnologia Tandem – che combina etero-giunzione e perovskite per ampliare la parte dello spettro solare che può essere convertita in elettricità –, che consentirà di superare notevolmente lo stato dell’arte delle celle fotovoltaiche in termini di efficienza, arrivando ad oltre il 30% e migliorando al contempo l’affidabilità dei pannelli.