Da Bei e Cdp 500 milioni di euro per sostenere la transizione ecologica delle Pmi italiane

La nuova linea di credito permette di offrire alle imprese finanziamenti a condizioni favorevoli per investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione

[16 Ottobre 2023]

La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha firmato oggi un nuovo accordo con la Cassa depositi e prestiti (Cdp), che prevede un finanziamento da mezzo miliardo di euro per gli investimenti in R&S e innovazione volti a sostenere la transizione ecologica italiana, in particolare di piccole e medie imprese (Pmi) e aziende a media capitalizzazione (Mid-cap).

L’accordo si articola in due tranche. La prima da 400 mln di euro annunciata oggi, e una seconda da 100 mln di euro che verrà stanziata una volta esaurito il primo plafond.

I finanziamenti serviranno a stimolare gli investimenti e a mobilitare nuove risorse in favore delle aziende. I fondi concessi da Bei, che grazie al rating tripla A beneficia di migliori condizioni di raccolta sui mercati internazionali in termini di tassi di interesse, consentono a Cdp di offrire alle imprese finanziamenti a condizioni favorevoli e hanno una durata massima fino a 12 anni; al contempo la linea di credito della Bei avrà un periodo di disponibilità di 24 mesi.

Grazie a queste risorse, Cdp potrà sostenere le aziende italiane attraverso la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine; la sottoscrizione di bond emessi dalle imprese stesse sul mercato dei capitali; la sottoscrizione di titoli asset-backed, aventi come sottostante mini-bond emessi dalle aziende beneficiarie (basket bond).