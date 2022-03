Dopo il seminario la visita agli impianti di teleriscaldamento geotermico di Radicondoli, Chiusdino e Montieri

Ctne, il 16 e 17 marzo a Radicondoli focus su Comunità e reti energetiche termiche

Arriva nel cuore caldo della Toscana il roadshow tematico promosso dal Cluster tecnologico nazionale energia, in collaborazione con CoSviG- DTE2V

[9 Marzo 2022]

Prosegue il Roadshow Tematico promosso dal Cluster Tecnologico Nazionale Energia (CTNE), in collaborazione con il Comitato degli Organismi Territoriali tra i quali Co.Svi.G.- DTE2V.

La IV° tappa del Roadshow si svolgerà il 16 e 17 Marzo 2022 in Toscana presso il Teatro Comunale dei Risorti di Radicondoli (SI) con possibilità di seguire l’evento da remoto.

L’iniziativa verterà sul tema delle Comunità e Reti Energetiche Termiche, che sarà trattato, nel corso delle due giornate dell’iniziativa, attraverso l’approfondimento di potenzialità, opportunità e ostacoli allo sviluppo nonché attraverso la presentazione e l’esperienza diretta di buone pratiche e casi studio che arricchiranno la discussione.

Il 16 Marzo, dalle ore 14:00 alle 17:00 in presenza al Teatro Comunale dei Risorti di Radicondoli (SI) e online, avrà luogo il Workshop “Le Comunità e le Reti Energetiche: modelli di sviluppo sostenibile a confronto per la valorizzazione delle risorse termiche” .

Speaker, rappresentativi del mondo della ricerca, delle imprese e dei principali enti e associazioni di settore, interverranno offrendo una panoramica dettagliata sugli aspetti normativi, progettuali, gestionali e finanziari dei due modelli di sviluppo sostenibile per la valorizzazione delle risorse termiche a confronto.

La presentazione di buone pratiche e progettualità innovative chiuderà la giornata.

Il 17 Marzo, dalle ore 9:00 alle 10:30 in presenza al Teatro Comunale ‘Risorti’ di Radicondoli (SI) e online, si svolgerà un evento seminariale durante il quale rappresentanti delle istituzioni e dei principali soggetti industriali del settore geotermico locale e nazionale interverranno per approfondire la tematica degli Impianti di Teleriscaldamento Geotermici Toscani dal punto di vista socio-economico, tecnologico, gestionale e finanziario.

Seguirà una Site Visit, che si concluderà alle ore 15:30, durante la quale i partecipanti potranno visitare e toccare con mano il funzionamento degli impianti di teleriscaldamento dei Comuni di Radicondoli (SI), Montieri (GR) e Chiusdino (SI).

In quest’ultima località sarà possibile visitare anche la centrale di produzione geotermoelettrica.

La partecipazione alle due giornate del Roadshow è gratuita previa iscrizione.

QUI è possibile visualizzare e scaricare la Locandina dell’Iniziativa

QUI è possibile Iscriversi per prendere parte, in presenza o da remoto, ad una o entrambe le giornate del Roadshow

Si riporta di seguito il Programma delle due giornate che verrà ulteriormente dettagliato nelle prossime settimane:

PROGRAMMA

16 Marzo 2022, ore 14:00-17:00 – Workshop “Le Comunità e le Reti Energetiche: modelli di sviluppo sostenibile a confronto per la valorizzazione delle risorse termiche“

14:00 Apertura

Saluti – Ing. Nicola Marcucci, BH e Presidente DTE2V

Ing. Roberta Bianchi – Responsabile Industrial Control Geotermia, Enel Green Power

Introduzione Ing. Gian Piero Celata, Presidente CTNE

14:30 Comunità e Reti Termiche: ostacoli, potenzialità ed opportunità di sviluppo dei due modelli energetici evidenziati da buone pratiche e progettualità innovative

Slot 1 – Il quadro normativo di riferimento Europeo e Italiano delle Comunità Energetiche e delle reti di distribuzione del calore

ENEA – Ing. Mauro Annunziato, Responsabile della Divisione Smart Energy – TERIN «Comunità Energetiche: nuove opportunità e direzioni per la transizione ecologico-digitale delle comunità»

AIRU – Ing. Lorenzo Spadoni, Presidente Associazione Italiana Riscaldamento Urbano « Il potenziale del TRL in Italia»

Slot 2 – Reti di tele-riscaldamento/raffrescamento e comunità energetiche con focus anche su distribuzione del calore: Aspetti progettuali, gestionali e finanziari

Energy Center POLITO Prof. Sergio Oliviero «I modelli di governance delle CER elettriche a seguito del recepimento della Direttiva RED-II come catalizzatori per lo sviluppo di CER termiche»

Università di Verona – Prof. Alberto Castellini, Dipartimento di Informatica «Intelligenza artificiale per la produzione e la gestione di energia nel teleriscaldamento»

15:50 Esperienze e case studies

RSE -Ing. Fabio Armanasco, Responsabile di Progetto – Tecnologie di Generazione e Materiali «Comunità Energetiche Rinnovabili: prime esperienze sul campo seguite da RSE»

3EEE – Ing. Giuseppe Esposito, Responsabile Progetto CE «Le Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali» :

IREN- Ing. Giulio Buffo, Energy Engineer/Innovation specialist «IREN nel progetto RES-DHC: misure per l’integrazione di fonti rinnovabili nelle reti di teleriscaldamento»

A2A CALORE E SERVIZI – Ing. Luca Rigoni , AD A2A Calore e servizi «L’evoluzione del Teleriscaldamento: efficienza, innovazione e sostenibilità»

16:50 Q&A e Chiusura

Ing. Claudia Vivalda, Direttore Segreteria Tecnica CTNE

Moderatore – Dott.ssa Loredana Torsello, Coordinatrice DTE2V-Co.Svi.G

17 Marzo 2022, ore 09:00-15:00 – Seminario e Site Visit agli Impianti di Teleriscaldamento Geotermici Toscani

09:00 Apertura

Saluti Istituzionali:

Monia Monni, Ass. Regione Toscana,

Francesco Guarguaglini, Sindaco di Radicondoli,

Luciana Bartaletti, Sindaco di Chiusdino,

Nicola Verruzzi, Sindaco di Montieri,

Emiliano Bravi, Presidente Co.Svi.G.,

Claudia Vivalda, Direttore Segreteria Tecnica CTNE

A SEGUIRE: Introduzione e relazioni sulle esperienze di teleriscaldamenti geotermici in Toscana

Luca Rossini Responsabile, Operation & Maintenance di EGP, Enel Green Power

Romina Taccone, Responsabile del Supporto tecnico Operation & Maintenance della Geotermia, Enel Green Power

Roberto Amidei, Direttore Generale GES

10:30 Trasferimento e visita impianto trl di Radicondoli (SI)

11:30 Trasferimento e visita centrale geotermoelettrica e impianto trl di Chiusdino (SI)

13.00 Trasferimento a Montieri e Pranzo

14:00 Visita impianto TRL di Montieri (GR)

15.00 Conclusioni e saluti – Co.Svi.G

Si ricorda agli interessati che per prendere parte in presenza all’iniziativa è necessario esibire all’accettazione il green pass rafforzato ed essere in possesso dei DPI previsti dalla normativa.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito web del CTNE o scrivere una mail a segreteria@dte-toscana.it.

a cura di CoSviG