Costruire una Smart City Hum–Animal a Lucca (VIDEO)

Una partnership pubblico-privato-persone per la co-progettazione di soluzioni infrastrutturali

[31 Agosto 2022]

Lo studio “Between Participatory Approaches and Politics, Promoting Social Innovation in Smart Cities: Building a Hum–Animal Smart City in Lucca”, pubblicato su MDPI da un team di ricercatori dell’Università di Pisa e realizzato nell’ambito Horizon 2020 IN-HABIT, presenta una riflessione risultati del primo anno del progetto e sui punti di forza e di debolezza delle attività partecipative realizzate a Lucca per co-design e co-deploy a smart city based sui rapporti uomo-animale.

I ricercatori evidenziano che «I legami uomo-animale, come soluzioni basate sulla natura, sono scientificamente e praticamente sottovalutati. L’interesse per l’innovazione sociale e le soluzioni basate sulla natura si sono diffuse negli articoli scientifici negli ultimi decenni e sono sempre più utilizzate per la pianificazione strategica delle città. In questo scenario, approcci partecipativi diventano fondamentali per coinvolgere la popolazione e gli stakeholders nel processo decisionale».

Lo studio ha raccolto dati sulle attività organizzate per implementare una partnership pubblico-privato-persone nella co-progettazione di soluzioni infrastrutturali (le cosiddette Animal Lines) e soluzioni soft basate sulla natura da implementare in città.

I ricercatori pisani spiegano che «In particolare, le Animal Lines sono composte da un percorso inclusivo che collega il centro storico con la periferia e le aree periurbane di Lucca. Lungo il percorso ci saranno divers aree accessibili alle persone e ai loro animali domestici dove sarà possibile svolgere attività quali gli interventi assistiti da animali (rivolti a categorie di persone con bisogni speciali) e attività sportive con animali domestici».

Gli stakeholder si sono impegnati attivamente in discussioni e sono emerse molte idee diverse ma con molte connessioni tra i vari punti di vista: la necessità di migliorare la conoscenza degli animali da parte delle persone, sviluppare una mappa che mostri servizi e luoghi degli animali domestici e la necessità di integrazione per creare servizi pet-friendly innovativi. Una riflessione più approfondita sui rapporti tra le attività partecipate e ha fatto emergere anche la necessità di accordi istituzionalmente integrati.

Si è anche riusciti a riunire diversi stakeholders per iniziare a discutere le azioni principali

da implementare sul territorio. La maggior parte degli sforzi iniziali sono stati dedicati al processo partecipatorio esterno, ma nel frattempo, e subito dopo, è emerso chiaramente che «Senza un

animazione interna e un processo negoziale all’interno del Comune, l’efficacia dell’intero processo potrebbe essere penalizzato e lo stesso Partenariato Pubblico-Privato-Persone potrebbe andare avanti con difficoltà e asimmetrie».