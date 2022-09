Cooperative per uno sviluppo sostenibile, a che punto siamo? Il punto all’Università di Trento

In collaborazione con l’Università di Ferrara, al via una nuova conferenza internazionale per esplorare il ruolo delle cooperative nel nuovo contesto socioeconomico e ambientale

[9 Settembre 2022]

di

Asia Guerreschi

Dopo l’edizione tenutasi presso l’Università di Ferrara, aperta dal direttore del dipartimento di Economia e management – l’economista ambientale Massimiliano Mazzanti – insieme a rappresentanti di Legacoop e a Ermanno Tortia dell’Università di Trento, ora per la conferenza internazionale “Cooperative enterprises facing the new socio-economic environment” si terrà un’edizione aggiuntiva il 12-13 settembre, proprio presso l’Ateneo trentino.

La recente crisi economica e finanziaria, insieme ai cambiamenti climatici e alla pandemia, hanno modificato drasticamente il contesto socio-economico, richiedendo risposte proattive da parte di vari tipi organizzativi e attori economici.

Le imprese cooperative affrontano la crisi in un contesto di maggiore concorrenza e regolamentazione più rigorosa. Il nuovo contesto richiede dunque nuove analisi e nuovi strumenti che vadano oltre quanto tradizionalmente utilizzato nello studio delle imprese non convenzionali.

Tra le principali sfide sul tavolo vi sono la conservazione dei posti di lavoro nelle imprese in difficoltà in molte attività che sono sotto pressione, la necessità di impiegare nuovi processi di produzione per affrontare il cambiamento climatico e l’uso di nuove tecnologie tra le quali la digitalizzazione gioca un ruolo centrale nel transizione verso una green economy.

Le cooperative hanno dimostrato flessibilità e resilienza del loro modello organizzativo durante la crisi attraverso il coinvolgimento di diverse parti interessate e l’adattamento proattivo alle nuove condizioni.

Tuttavia, le sfide incombono ancora e sono necessarie misure proattive e risposte organizzative adeguate. Inoltre, l’evoluzione del modello organizzativo stesso (la sua governance e gestione) non può essere tralasciata.

Giovani ricercatori e dottorandi che studiano imprese cooperative sono in prima linea in questo difficile compito scientifico e politico: questo seminario mira a coinvolgerli prima in una nuova impresa scientifica.

Per chi fosse interessato a partecipare può contattare gli organizzatori locali Ermanno Tortia (ermanno.tortia@unitn.it) e Marco Lomuscio (marco.lomuscio@unitn.it).