Cooperative per lo sviluppo sostenibile, il punto all’Università di Ferrara

Il 9 febbraio l’Ateneo ospiterà un appuntamento di alto livello cui parteciperanno anche Legacoop e Commissione europea: ecco come seguirlo

[18 Gennaio 2024]

La cooperazione è un elemento centrale per alimentare il percorso di sviluppo sostenibile richiesto dalla transizione ecologica, e le società cooperative che innervano il tessuto imprenditoriale italiano appaiono come candidate naturali a concretizzare quest’istanza.

Ma in che modo è possibile tradurre in pratica questo principio di buon senso? Se ne parlerà all’Università di Ferrara il prossimo 9 febbraio, con un appuntamento di alto livello organizzato dal dipartimento di Economia e management insieme a Climate circular coop, il progetto di ricerca nato nel 2022 proprio in seno all’Ateneo per unire le potenzialità delle cooperative con quelle dell’economia circolare.

Più precisamente, Climate circular coop è un progetto legato a una ricerca svolta da dei dottorandi dell’Università di Ferrara in collaborazione con Legacoop e l’Università Roma Tre, per osservare e studiare le modalità di innovazione verso una sostenibilità ambientale e non solo sociale.

L’evento gratuito del 9 febbraio si snoderà dalle 14 alle 17.30 sia in presenza (via Ariosto 35, aula Santa Lucia) sia online (in diretta sul canale YouTube di Climate circular coop), nell’ambito delle celebrazioni per i primi dieci anni di vita di Seeds, il centro di ricerca interuniversitario Sustainability, environmental economics and dynamics studies che rappresenta ormai uno tra i migliori centri di ricerca in economia del Paese.

L’appuntamento del 9 febbraio si aprirà coi saluti di Attilio Dadda, presidente di Legacoop Lombardia e vicepresidente vicario di Legacoop nazionale, con a seguire le presentazioni di Monica Pisani (policy officer alla Dg Clima della Commissione Ue) e Salvatore Monni (economista dell’Università Roma Tre).

Monni sarà chiamato anche a moderare la successiva tavola rotonda, con protagonisti Jos Bijman (presidente dell’International cooperative alliance Committe on cooperative research – Ica Ccr Europe) e Francesca Montalti (responsabile Settore industriale Legacoop).

A chiudere l’evento saranno infine Mattia Granata, presidente del Centro studi Legacoop, e Massimiliano Mazzanti, direttore del dipartimento di Economia e management dell’Università di Ferrara, tra i principali economisti ambientali d’Italia nonché storico affiliato al think tank redazionale di greenreport.it, Ecoquadro.