Prosegue il focus group con la Regione Toscana sulla transizione energetica

Confindustria, per la decarbonizzazione servono aree dove installare impianti rinnovabili

Dugenetay: «Condiviso con i competenti livelli regionali l’attivazione di tavoli tecnici, dove sarà possibile per le aziende interessate illustrare i propri progetti ed avere un supporto»

[8 Febbraio 2023]

di

Luca Aterini

Per affrontare la crisi climatica come il caro bollette è necessario accelerare la transizione ecologica, dalle fonti fossili cui siamo oggi dipendenti – dipendenza che è anche alla base dell’attuale crescita dell’inflazione – alle fonti rinnovabili, come solare, eolico e geotermia.

Le fonti rinnovabili vengono offerte gratuitamente dalla natura, ma servono impianti industriali per imbrigliarle a nostro favore e produrre energia. Uno sviluppo che in tutta Italia si scontra con difficoltà burocratiche, autorizzative e di accettabilità sociale. Soprattutto in Toscana, che risulta la peggiore Regione d’Italia per installare nuovi impianti rinnovabili.

Per capire come superare questi ostacoli, a gennaio si è insediato a Livorno un nuovo focus group promosso dalla Confindustria di Livorno e Massa Carrara con la Regione, che sta iniziando adesso a dare i primi frutti.

«Non sarà facile – spiega Nicolas Dugenetay, presidente della sezione Chimici e petroliferi della Confindustria locale, ad di Solvay chimica Italia e direttore dello stabilimento di Rosignano – coniugare l’obiettivo della decarbonizzazione fissato per il 2030 con la scarsità oggettiva delle aree giudicate idonee per l’insediamento di impianti per la produzione di energia alternativa, considerati i vincoli urbanistici presenti in una regione ad alto valore paesaggistico. Per questo abbiamo condiviso con i competenti livelli regionali l’attivazione di tavoli tecnici, dove sarà possibile per le aziende interessate illustrare i propri progetti ed avere un supporto ed un orientamento direttamente dalle competenze regionali».

In questo scenario è infatti strategico e decisivo il ruolo della Regione, dove convergono le risorse finanziarie sia di livello comunitario che nazionale, oltre a detenere la potestà per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei progetti per generazione di energia rinnovabile.

Il nuovo metodo di rapporti istituzionali ha dunque acceso l’interesse del sistema industriale come anche quello dei vari livelli di competenze regionali, per contribuire alla definizione del Piano energetico regionale.