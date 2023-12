Con regali e turisti, per le feste crescono i rifiuti urbani in Toscana

Da Alia Multiutility le regole per una buona raccolta differenziata e per agevolare la pulizia delle città

[29 Dicembre 2023]

Le festività a cavallo del nuovo anno stanno portando in regalo alla Toscana una sostanziosa crescita dei rifiuti urbani da gestire, tra pacchi, carta regalo, bottiglie di spumante, avanzi alimentari. Una dinamica su cui incidono non poco anche i turisti presenti soprattutto nelle città d’arte.

Nelle strutture ricettive della Regione è previsto un aumento delle presenze, che si traducono in oltre 1,2 milioni di pernottamenti, la maggior parte tra Capodanno e l’Epifania; solo a Firenze sono calcolate quasi 500mila presenze, per un aumento complessivo del 4,6%.

Per questo Alia Multiutility, il gestore interamente pubblico che ha in carico i servizi d’igiene urbana nella Toscana centrale, sta mettendo in campo uno sforzo straordinario per mantenere la pulizia delle città; sforzo cui sono ovviamente chiamati a collaborare i cittadini stessi.

Alia raddoppierà il numero delle squadre che, a partire dalle 5 di mattina del primo gennaio, avranno il compito di ripulire il centro storico di Firenze e tutti i quartieri coinvolti dai festeggiamenti, mentre nella notte fra il 31 dicembre e il primo gennaio sarà operativa anche una squadra addetta alle emergenze.

Cosa possono fare invece residenti e turisti? In primis non abbandonare rifiuti per strada, utilizzare i cestini presenti sul territorio e gli appositi contenitori per la raccolta rifiuti e agevolare le operazioni di pulizia dopo i festeggiamenti, oltre a rispettare in maniera puntuale le regole della raccolta differenziata, in modo che i materiali raccolti possano essere di qualità sufficiente per essere poi avviati a riciclo.

In particolare, per quanto riguarda i rifiuti urbani, i maggiori incrementi dei quantitativi riguarderanno i materiali da imballaggio. Ovvero i più grandi protagonisti (insieme all’organico) della raccolta differenziata.

Come differenziarli al meglio? È sempre possibile consultare il ‘Dove lo butto’ sul portale di Alia, oppure la App Junker.

Dalla società arrivano comunque suggerimenti mirati per il periodo delle feste. Ad esempio, la carta da pacchi può andare nella normale raccolta della carta. Non gli scontrini: si tratta di carta chimica che deve essere buttata nell’indifferenziata. Stessa destinazione per nastrini e fiocchetti che accompagnano i regali.

Alcune accortezze anche per quanto riguarda il vetro. Per esempio, se un bicchiere di cristallo si rompe, deve essere gettato nell’indifferenziato, così come le palle e gli addobbi di Natale. Importanti pure gli accorgimenti per la plastica: prima di essere buttati, gli imballaggi vanno sempre svuotati.

I giocattoli rotti infine non vanno nella raccolta differenziata e vanno e portati all’isola ecologica o conferiti con l’indifferenziato.