Come promuovere lo sviluppo dei servizi pubblici in Toscana

Il convegno Cispel in programma a Firenze il 3 luglio, per fare il punto su prospettive e ruolo delle aziende pubbliche

[23 Giugno 2023]

L’ideale della transizione ecologica, tradotto sui territori, passa in primis da una gestione efficiente e sostenibile dei servizi pubblici locali, come energia, servizio idrico, trasporti e gestione rifiuti.

Un ambito che in Toscana è in profonda evoluzione, basti pensare all’avanzata della Multiutility come anche ai robusti investimenti previsti dalle aziende di settore anche grazie ai fondi in arrivo dal Pnrr.

Per fare il punto della situazione, un’occasione preziosa è in arrivo col convegno organizzato da Confservizi Cispel Toscana, l’associazione regionale delle imprese di servizio pubblico attive sul territorio.

L’appuntamento è Firenze per lunedì 3 luglio: all’interno del Palazzo Acciaiuoli alla Certosa (Via della Certosa, 1) si terrà il convegno Un sistema industriale al servizio della comunità toscana – Prospettive e ruolo delle aziende pubbliche nella Toscana in evoluzione, dove si delineeranno le prospettive di sviluppo per le utility toscane – e dunque per i territori da loro serviti – in questa seconda parte della legislatura regionale.

In particolare il convegno, aperto dai saluti del sindaco di Firenze Dario Nardella, vedrà la partecipazione tra gli altri del presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del sottosegretario all’Agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra.

Al convegno seguirà un light lunch. Per maggiori informazioni e confermare la propria partecipazione al convegno e al light lunch a seguire, scrivere a nbagnoli@confservizitoscana.it.