Colonnine di ricarica, al via incentivi da 80 mln di euro per privati e condomini

La misura viene gestita da Invitalia per conto del ministero delle Imprese, le domande dal 19 ottobre

[4 Ottobre 2023]

Le immatricolazioni di nuovi veicoli elettrici scendono in Italia mentre continuano ad avanzare nel resto d’Europa, ma dal ministero delle Imprese è comunque in arrivo un pur modesto incentivo – 80 mln di euro – per gli impianti di ricarica domestici, dedicati a privati e condomini.

Sono infatti stati pubblicati i decreti direttoriali attuativi degli incentivi previsti per il 2022 e per il 2023, che prevedono due diversi momenti per la presentazione delle domande: dal 19 ottobre al 2 novembre 2023 per le installazioni effettuate nel 2022 (nel solo periodo che va dal 4 ottobre al 31 dicembre), mentre i termini di apertura e chiusura per le domande relative alle installazioni effettuate nel 2023 verranno comunicati successivamente.

I contributi previsti sono pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica (come ad esempio colonnine o wall box), con un limite massimo del contributo pari a 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Per maggiori informazioni su come fare domanda: https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/bonus-colonnine-domestiche