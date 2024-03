Circonomia, la Toscana è la quinta Regione più sostenibile d’Italia

Della Seta: «Serve uno scatto in avanti che coinvolga tutti i territori, solo così potremo essere al centro del green deal»

[8 Marzo 2024]

Nel percorso di avvicinamento agli obiettivi di sviluppo sostenibile che l’Italia si è data al 2030, la Toscana rientra nel gruppo delle Regioni italiane più avanzate.

È quanto emerge dal rapporto presentato oggi a Circonomia, il Festival dell’economia circolare e della transizione ecologica in corso a Fano, promosso tra gli altri da Eprcomuniczione e Kyoto club.

Il rapporto, curato da Duccio Bianchi – fondatore dell’Istituto di ricerche Ambiente Italia – propone un ranking che mette in classifica le regioni italiane sulla base di un set di 25 diversi indicatori green: 6 a tema “impatto sull’uso delle risorse”, altrettanti su “efficienza d’uso delle risorse” e 13 indicatori in merito a “azioni di risposta e mitigazione” (sia pubblica sia privata) alla crisi energetica e climatica.

Da quest’articolata classifica emerge in prima posizione il Trentino Alto Adige, seguito da Marche, Lombardia, Veneto e appunto Toscana, per poi proseguire con Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Emilia Romagna, Piemonte, Abruzzo, Umbria, Calabria, Campania, Basilicata, Sardegna, Sicilia e Puglia.

La macro-regione del Centro è l’unica che fa meglio della media nazionale in tutte e tre le categorie degli indicatori (impatto, efficienza, risposta), mentre Valle d’Aosta e Molise non figurano nel ranking in quanto, per le dimensioni ridotte, presentano dati non comparabili con quelli delle altre regioni, ma sono invece compresi nelle rispettive macro-aggregazioni (rispettivamente Nord-Ovest e Sud).

«Serve uno scatto in avanti che coinvolga tutti i territori – commenta il direttore del Festival, Roberto Della Seta – solo così potremo essere al centro del green deal e che non solo è indispensabile per fronteggiare la crisi climatica ma è una grande occasione di innovazione tecnologica e competitività economica. Come mostrano tanti esempi concreti, ‘convertire’ all’ecologia produzioni e consumi non è soltanto necessario per l’ambiente: è anche utilissimo a rendere più moderna e competitiva l’economia, a creare lavoro, a migliorare la vita quotidiana delle persone».

Scorrendo la classifica salta infatti all’occhio come lo sviluppo economico, di per sé, non sia “insostenibile” a prescindere. In testa al ranking spiccano infatti le regioni del centro-nord, con un Pil procapite più elevato rispetto al sud e in molti casi con un’alta densità manifatturiera.