Chiuso il campionato tra classi di Sienambiente, ecco gli studenti premiati

Il progetto educativo di Sienambientetour, dopo la grande partecipazione dell’anno accademico 2022-2023, tornerà anche il prossimo anno

[19 Maggio 2023]

Si è chiuso nell’auditorium della Casa dell’ambiente il campionato tra classi che ha animato Sinambientetour, l’iniziativa di educazione ambientale promossa dalla partecipata pubblica attiva nell’economia circolare.

Le classi vincitrici del Campionato sono: la pluriclasse 2-3 terza D dell’Istituto comprensivo Papini (Radda in Chianti), la 1 D dell’Istituto comprensivo Papini e la pluriclasse 1-2-3 M dell’Istituto Arnolfo di Cambio (Radicondoli). Consegnate anche due “Menzioni speciali E-talk” alla 2 D dell’Istituto comprensivo 1 Marmocchi (Poggibonsi) e alla classe primaria 3 C Baldassarre Peruzzi (Siena). Le classi vincitrici hanno ricevuto in premio un’uscita didattica nel Parco Archeodromo di Poggibonsi.

Il progetto educativo di Sienambientetour, dopo la grande partecipazione dell’anno accademico 2022-2023, tornerà anche il prossimo anno. Attraverso le attività digitali (dirette on line, digital tour) e quelle in presenza (lezioni in aula e iniziative nell’Auditorium della Casa dell’Ambiente) l’obiettivo sarà ancora quello di far conoscere tutto ciò che avviene dopo la raccolta differenziata, diffondere la conoscenza del mondo del riciclo e della gestione dei rifiuti, non solo a scuola ma anche in famiglia.

Il nuovo progetto educativo verrà presentato agli Istituti scolastici all’inizio del nuovo anno accademico e nel corso dell’evento dedicato all’economia circolare, Ri-conoscere l’ambiente 2023.