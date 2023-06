Chi ha paura delle pale cattive? I cittadini per l’Italia rinnovabile si schierano con l’eolico

Il 6 luglio diretta web per smontare le fake news e le leggende metropolitane più comuni sull'energia del vento

[30 Giugno 2023]

Nell’ultimo anno in Europa sono stati installati 19 GW di nuova capacità di energia eolica – arrivando così ad una potenza totale di 255 GW –, di cui appena 526 MW installati però in Italia.

Il nostro Paese continua così ad accumulare preoccupanti ritardi sul fronte della transizione verso le energie pulite. Nella classifica delle nuove installazioni la Germania si posiziona al primo posto, seguita da Svezia, Finlandia, Francia e Regno Unito; l’Italia continua invece a perdere posizioni e si piazza solo settima, seguita da Polonia e Olanda.

A frenare la corsa dell’eolico, come per le altre rinnovabili, c’è un insieme di fattori che spazia dalle procedure autorizzative sfiancanti alla burocrazia eccessiva, dalla contrarietà spesso manifestata da Regioni e Soprintendenze fino alle vere e proprie sindromi Nimby e Nimto, alimentate in primis dalla mala informazione.

Proprio per aiutare a superare quest’ultimo punto, un gruppo di associazioni di cittadini impegnate a sostenere la transizione ecologica – Ecolobby, Rinascimento green, Cittadini per l’Italia rinnovabile – hanno organizzato una diretta web per le 21 di giovedì 6 luglio.

Durante l’evento, in diretta sulle pagine Facebook delle tre associazioni, parteciperanno al dibattito:

Fulvio Mamone Capria, Neo-Presidente Aero, consorzio di 13 aziende italiane per l’eolico off-shore

Marco Giusti, progettista parchi eolici on shore ed esperto sistemi energetici

Alessio Petronelli e Nicolò Distefano (Rinascimento Green, promotori della Campagna Sicilia 100% rinnovabile e di Transistor)

Irene Colosimo (Rinascimento Green Calabria, tecnica eolico off shore)

Maria Grazia Midulla (Sardegna Rinnovabile e WWF Italia)

Modera:

Mauro Romanelli (Ecolobby e Cittadini per l’Italia Rinnovabile)

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/277576171609420