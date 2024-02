Cermec, la Finanza ipotizza un illecito utilizzo di crediti d’imposta negli anni 2020-21

Porzano: «Ho riferito subito ai soci e ho annunciato la mia intenzione di convocare quanto prima un’assemblea»

Alla società interamente pubblica Cermec, partecipata dai Comuni di Massa e Carrara attiva nell’economia circolare, è stato notificato stamani dalla Guardia di Finanza un processo verbale di contestazione.

La contestazione riguarda un ipotizzato illecito utilizzo di crediti di imposta negli esercizi 2020 e 2021, per attività di formazione “Industria 4.0” che si assume, nel predetto verbale, non sarebbe però stata effettivamente realizzata.

A comunicarlo è stata direttamente l’azienda coinvolta. «Ho riferito subito ai soci – afferma l’amministratore unico Lorenzo Porzano, entrato in carica nel gennaio 2023 – e ho annunciato la mia intenzione di convocare quanto prima un’assemblea che dovrà assumere ogni iniziativa possibile a tutela dell’azienda, anche individuando eventuali responsabili di quanto contestato».

Porzano sottolinea comunque come Cermec sia oggi una realtà sana, che guarda al futuro: «Dobbiamo affrontare la sfida dell’ingresso nel gruppo Retiambiente: lo facciamo con grande fiducia perché l’azienda ha ripreso efficienza e trasparenza, portando a casa anche il risultato della revisione Aia per il revamping impiantistico del biodigestore. In questo primo anno di mandato ho lavorato con i più stretti collaboratori a rimettere in equilibrio i conti dell’azienda (il 2022 era stato chiuso con una perdita di 2,3 milioni) e a riorganizzare uffici e linee produttive».