Cermec, il Comune di Carrara fa il punto sulle bonifiche

La sindaca Arrighi: «Retiambiente si sta già muovendo in prima, ci ha prospettato la possibilità che le gare per le bonifiche siano pronte entro il 15 dicembre»

[9 Novembre 2022]

L’amministrazione di Carrara ha organizzato a palazzo Civico un tavolo di confronto sul futuro del Cermec, la società interamente partecipata dai Comuni di Massa e Carrara dedita all’economia circolare che sta percorrendo un ambizioso piano industriale imperniato sulla realizzazione di un nuovo impianto di digestione anaerobica per valorizzare i rifiuti organici.

«Va avanti la nostra azione per preservare Cermec e accompagnarlo nella trasformazione di un impianto innovativo – spiega la sindaca Arrighi – In questa riunione, fortemente voluta e organizzata dal Comune di Carrara, abbiamo toccato tanti temi a cominciare da quello, sicuramente più impellente, delle bonifiche propedeutiche alla realizzazione del nuovo biodigestore il cui progetto rientra tra quelli finanziati dal Pnrr. Per poter procedere in questa direzione, tuttavia, è prima necessario reperire fondi o linee di finanziamento che Cermec da solo, essendo ancora in concordato, non può procacciarsi. Per questo motivo Retiambiente si sta già muovendo in prima persona e, in linea con questo impegno, ci ha prospettato la possibilità che le gare per le bonifiche siano pronte a breve, entro il 15 dicembre».

All’incontro, oltre alla sindaca Serena Arrighi e agli assessori al Bilancio e alla Partecipate Mario Lattanzi e Carlo Orlandi, hanno partecipato anche il sindaco di Massa Francesco Persiani e l’assessore Pierlio Baratta, i rappresentanti dei sindacati confederati Luca Mannini e Andrea Figaia per la Cisl, Alessia Salvatori e Franco Borghini per Uil, Angelo Fruzzetti e Nicola del Vecchio per Cgil e ancora il presidente di Retiambiente Daniele Fortini assieme al coordinatore dei progetti Pnrr Paolo Ghezzi, Alessandro Mazzei di Ato Toscana Costa e l’amministratore unico di Cermec Alessio Ciacci.

«Un altro argomento che abbiamo affrontato nel corso dell’incontro – aggiunge la sindaca – è stato poi quello relativo alla modalità con cui l’impianto di Cermec dovrà transitare a Retiambiente, come previsto dalla normativa, e riguardo alla quale sono ancora in corso delle attente valutazioni. Su tutta questa vicenda è comunque nostra intenzione mantenere alta l’attenzione e proprio per questo abbiamo già programmato un nuovo incontro».