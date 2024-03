Cemento più sostenibile con l’energia eolica

Accordo per utilizzare fino al 70% dell’energia prodotta dal parco eolico di Stornarella, vicino Foggia

[20 Marzo 2024]

Il nuovo brand di Italcementi Heidelberg Materials Italia Cementi e la controllata italiana di OX2 hanno sottoscritto un Corporate Power Purchase Agreement (PPA) della durata di 7 anni per la fornitura di una media tra i 36,6 e 51,2 GWh di energia pulita nel periodo 2025 – 2032.

Teemu Loikkanen, country manager OX2 Italia, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di potere contribuire, attraverso questo Corporate PPA, alla transizione energetica di Heidelberg Materials in Italia, uno dei principali gruppi industriali italiani. Inoltre, questo accordo testimonia come OX2, oltre all’esperienza nello sviluppo e costruzione di impianti FER, sia in grado di offrire ai propri investitori, come Glennmont in questo caso, un prodotto completo che consente l’ottimizzazione delle revenues coerentemente con la mission di accelerare la transizione energetica attraverso opportunità di investimento sostenibili, remunerative e a basso rischio».

Per l’amministratore delegato di Heidelberg Materials Italia Cementi, Stefano Gallini, «L’energia è una componente fondamentale del nostro processo industriale e rappresenta una delle principali leve di decarbonizzazione per tutto il settore del cemento. Anche la componente elettrica può contribuire in modo importante a questo scopo e abbiamo individuato partner affidabili come OX2 e Glennmont per accompagnarci in questo percorso. La nostra Azienda, che raccoglie l’eredità di Italcementi e rappresenta in Italia il Gruppo Heidelberg Materials, intende essere leader anche nell’individuare opportunità di progresso verso la capacità di fare industria in modo sostenibile per il pianeta».

L’accordo prevede che OX2 venda a Heidelberg Materials Italia Cementi fino al 70% dell’energia prodotta nel parco eolico di Stornarella, vicino Foggia, il primo nel portafoglio del gruppo OX2 in Italia.

Il parco eolico – 6 turbine con una potenza totale installata di 27 MW e una produzione annua stimata di 72,6 GWh/anno – è stato acquistato da Glennmont Partners (ora Nuveen Infrastructure), è nella fase di costruzione gestita da OX2 e sarà operativo entro la fine del 2024.

Francesco Cacciabue, partner di Nuveen Infrastructure, ha concluso: «Siamo orgogliosi di lavorare, per la prima volta, con Heidelberg Materials sia per aggiungere energia eolica al mix energetico europeo sia per contribuire a un’attività industriale economicamente sostenibile in Italia. I Corporate PPA sono uno strumento per favorire la transizione energetica europea, e possono supportare il percorso di decarbonizzazione di leader industriali ambiziosi come Heidelberg Materials».