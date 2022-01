C’è ancora tempo per partecipare al premio europeo per l’innovazione geotermica

La scadenza per le domande di partecipazione al Ruggero Bertani European Geothermal Innovation Award 2022 è stata posticipata al 17 gennaio

[14 Gennaio 2022]

Il premio per l’innovazione geotermica Ruggero Bertani – il Ruggero Bertani European Geothermal Innovation Award – rappresenta il marchio d’eccellenza per le più importanti idee maturate in Europa in ambito geotermico, in grado di giocare un ruolo di primo piano per lo sviluppo sostenibile legato al calore della Terra.

Dedicato a uno dei più profondi conoscitori della geotermia a livello globale, scomparso nel giugno 2018, il premio è promosso congiuntamente dal Consiglio europeo per l’energia geotermica (Egec) e da Messe Offenburg, organizzatori della kermesse GeoTherm, e quest’anno ha prorogato la deadline per le candidature al 17 gennaio p.v.

Come di consueto, le candidature possono riguardare nuove idee o lo sviluppo di un processo o prodotto già esistenti secondo un approccio innovativo e sostenibile, sviluppato nel corso del 2021: a vagliare le varie candidature è stata chiamata una giuria d’eccellenza internazionale composta da cinque membri, tra i quali spiccano il presidente di Egec (Miklos Antics) e il presidente della Piattaforma europea sulla geotermia profonda (Etip-Dg) e chief technical officer di Magma energy, l’italiano Fausto Batini.

La migliore innovazione del 2021 sarà premiata ufficialmente nella primavera del 2022: il vincitore del Ruggero Bertani Award viene infatti tradizionalmente annunciato durante GeoTherm, inizialmente prevista in avvio il 17 febbraio ma successivamente posticipata al mese di giugno.

Per ulteriori informazioni su termini, condizioni e modalità di partecipazione si rimanda alla pagina Egec https://www.egec.org/apply-now-egia-2020/.