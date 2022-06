Carrara al ballottaggio, Legambiente: «Partecipare per l’ambiente e la qualità della vita»

Dal Cigno verde la pagella finale per i candidati sindaco che si affronteranno nell’appuntamento alle urne

[23 Giugno 2022]

Mancano ormai poche ore al voto nel ballottaggio per l’elezione del sindaco o sindaca di Carrara. In occasione del primo turno, Legambiente Carrara – come da ormai consolidata tradizione – ha aperto la serie dei dibattiti pubblici fra tutti i candidati, chiamati a misurarsi sulle principali tematiche che riguardano l’ambiente, la sostenibilità, la sicurezza del territorio, l’economia circolare, i temi delle energie rinnovabili.

Dalle risposte date in quel dibattito, un gruppo “assortito” di valutazione ha elaborato le pagelle che, nell’intento dell’associazione, misuravano il grado di sensibilità ambientale dei diversi candidati e la loro maggiore o minore vicinanza alle elaborazioni e alle proposte di Legambiente.

Non è nella cifra della nostra associazione dare indicazioni di voto e, come abbiamo ricordato anche presentando gli esiti della valutazioni, Legambiente Carrara resterà sempre aperta al confronto costruttivo e manterrà sempre ferma la propria autonomia di giudizio, con proposte e capacità di critica, nei confronti della nuova amministrazione, quale che sarà l’esito delle urne: fedele, in questo, alla sua identità costitutiva che si ispira ai valori non solo dell’ambientalismo scientifico ma anche a quelli del pacifismo e della sostenibilità sociale e che promuove e sostiene politiche inclusive e solidaristiche.

Nel riproporre la nostra pagella finale, quindi, vogliamo però fare un invito diffuso alla partecipazione, riducendo quella percentuale di astensione così alta due domeniche fa, e sollecitando in tutti una riflessione – nell’esercitare la propria libera scelta – perché da questa scelta venga anche un chiaro segnale della centralità che la nuova amministrazione dovrà dare ai piani e ai progetti in grado di migliorare la qualità dell’ambiente, del territorio e, con esse, della qualità della vita di ciascuno di noi e della nostra “casa comune”.

di Legambiente Carrara