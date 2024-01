L’azienda presenta il nuovo spot per la tutela degli spazi cittadini

Carlo Conti al fianco di Alia Multiutility per sensibilizzare sul decoro urbano

Il conduttore partecipa gratuitamente al progetto di comunicazione sociale

[22 Gennaio 2024]

di

Enza Soldano

Durante una passeggiata surreale, Carlo Conti incontra Leonardo Da Vinci e Monna Lisa, interpretati dagli attori Alessandro Riccio e Piera Dabizzi; al centro dei loro dialoghi, la cura e l’attenzione che i cittadini riservano alle città in cui abitano.

È questa la nuova iniziativa di comunicazione sociale lanciata da Alia Multiutility con la partecipazione straordinaria del conduttore toscano Carlo Conti e la regia di Leonardo Scucchi.

Il noto volto Rai si è prestato a titolo gratuito per la realizzazione di uno spot pubblicitario, di cui è ideatore e protagonista, basato sullo slogan ‘Rispettando le nostre città rispettiamo noi stessi’, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini della Toscana sull’importanza del decoro urbano e della tutela degli spazi comuni.

«È stato un onore e un piacere raccogliere questo invito di Alia – commenta Conti – questo spot è pensato naturalmente per tutti, ma in particolar modo per i bambini, per i più piccoli, ai quali vogliamo arrivare in modo semplice e immediato»

«Il decoro e la cura degli spazi comuni sono temi centrali che la nostra comunicazione metterà al centro per tutto l’anno», aggiunge Giuseppe Meduri, direttore relazioni esterne e comunicazione di Alia. Dopo l’ultima campagna sulla sicurezza stradale, Alia Multiutility, gestore unico interamente pubblico dei servizi di igiene urbana dell’Ato Toscana centro, rilancia così il proprio impegno per sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dell’igiene pubblica.

«Carlo Conti è un testimonial d’eccezione per un messaggio di appartenenza e orgoglio che spinge i cittadini a prendersi cura dei luoghi in cui vivono», dichiara Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility.

Gli spot sono visibili sul canale YouTube di Alia e sulle pagine social aziendali (Facebook, Linkedin, Instagram, TikTok, Twitter e Threads), mentre dai prossimi giorni saranno diffusi anche sule principali tv e sui siti di informazione on-line di Firenze, Prato e Pistoia.