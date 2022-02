Carbon tax, sono 14 gli Stati europei ad aver fissato un’imposta esplicita sul carbonio

Corte dei conti Ue: si passa da 0,1 euro per tonnellata di CO2 in Polonia a oltre 100 euro per tonnellata di CO2 in Svezia

[1 Febbraio 2022]

Il ricorso alle tasse esplicite sul carbonio, con cui si applica direttamente un prezzo alle emissioni di CO2, è aumentato nel tempo.

Nel 2008 sette Stati membri riscuotevano tasse esplicite sul carbonio. Attualmente, 14 Stati membri dell’UE applicano un’imposta di tal genere.

Questa varia considerevolmente, passando da 0,1 euro per tonnellata di CO2 in Polonia a oltre 100 euro per tonnellata di CO2 in Svezia.

Dette imposte non si applicano solitamente a settori già rientranti nell’ETS dell’UE.

La quota più elevata di emissioni totali assoggettate si riscontra in Irlanda (49 %), seguita da Danimarca e Svezia (40 %).

di Corte dei conti europea