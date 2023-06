Campus di eccellenze a Capraia oltre 25 firme di interesse

L'isola premiata da Mission Restore our Ocean and Waters dell’Ue

[8 Giugno 2023]

Durante il Capraia Smart Island 2023 è stata firmata la manifestazione d’interesse per l’istituzione di un campus universitario aperto, inclusivo e autonomo che sviluppi e promuova la conoscenza nei campi della Green Economy e della Blue Economy. Saranno quindi centrali i tanti temi attinenti la valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche, archeologiche e storico-culturali.

Per il Campus è già stata individuata una sede prestigiosa, verrà infatti realizzato nel complesso Sant’Antonio, un sito monumentale-identitario altamente rappresentativo della storia dell’isola. L’idea del Campus nasce dall’intuizione di poter contribuire a trasformare la condizione di fragilità e marginalità dell’isola nel suo punto di forza, ponendo l’ecosistema locale al centro di un processo di innovazione in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

A tal fine la manifestazione di interesse ha visto tra i primi firmatari proprio il Comune di Capraia Isola e dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano; a questi si sono subito affiancati – con grande entusiasmo – diverse Università e Accademie nazionali quali l’Università della Tuscia, l’Accademia dei Georgofili, Centri di Ricerca Pubblici, Privati e Associazioni di settore come il CNR-IIA, il CREA ZA, e il Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali dell’ENEA, Simiurg Ricerche, Kyoto Club, ITABIA, Chimica Verde Bionet oltre a molti imprenditori e singoli cittadini della società civile.

A giudicare dall’interesse riscosso da questa iniziativa è facile prevedere che a breve arriveranno ancora tante altre sottoscrizioni.

Chimica Verde bionet, prima promotrice del Campus, è stata premiata – lo scorso 31 maggio a Palermo nello splendido scenario della Sala Ercole del Palazzo dei Normanni – per il progetto Capraia Smart Island: un modello di economia circolare. Il riconoscimento è arrivato dalla Ue Mission Restore our Ocean and Waters e dal BlueMissionMed CSA che sono stati invitati da Sofia Mannelli a supportare la nascita e lo sviluppo del Campus di Capraia.

Le registrazioni e i documenti del meeting saranno disponibili all’indirizzo web: https://www.chimicaverde.it/capraia-smart-island/