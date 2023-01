Brasile, la nuova ministra del Management pubblico e dell’innovazione ha studiato a Pisa

Incaricata dal presidente Lula, ha un trascorso alla Scuola Superiore Sant'Anna come visiting student

[10 Gennaio 2023]

L’economista Esther Dweck, incaricata dal presidente brasiliano Lula come nuova ministra del Management pubblico e dell’innovazione, ha trascorso due periodi di studio come visiting student alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa prima di diventare docente di Economia all’Università Federale di Rio de Janeiro.

Dweck ha trascorso a Pisa il primo tra gli anni accademici 2003 – 2004 e, in parte, il 2004 – 2005. Il secondo periodo le è servito per completare la tesi di dottorato, con la supervisione di Giovanni Dosi, docente di Politica economica della Scuola Superiore Sant’Anna.

È proprio Giovanni Dosi a ricordare quel periodo, nell’augurare buon lavoro alla neo ministra: «Nell’esprimere le congratulazioni ad Esther per il suo meritatissimo incarico voglio anche esprimere la mia/nostra totale solidarietà in questo momento difficile e cruciale per la democrazia brasiliana», sottoposta due giorni fa a un assalto di neofascisti e seguaci dell’ex presidente Jair Bolsonaro.