Bomba demografica, collasso o progresso? L’Unfpa sfata 8 miti su un mondo con 8 miliardi di persone

Perché la sostituzione etnica non esiste e le politiche per incrementare le nascite non funzionano sempre come vorrebbero

[19 Aprile 2023]

Il 15 novembre 2022, la popolazione mondiale ha raggiunto la cifra storica di 8 miliardi di persone. Un numero sbalorditivo, ma cosa significa? Quali sono le implicazioni per la vita, i diritti, la salute e la prole futura di tutte queste persone?

L’United Nations population fund (Unfpa) sottolinea che «invece di celebrare una pietra miliare nello sviluppo globale, i resoconti dei media sono stati terribilmente spaventosi: il mondo sta esplodendo, la migrazione è fuori controllo, non c’è nessuno che si prenda cura di tutti gli anziani, le donne devono riprodursi di più o di meno». Mentre la retorica allarmistica sulla sostituzione etnica ha trovato sponda nel ministro Lollobrigida e nell’esecutivo di estrema destra italiano, i governi cercano sempre più di influenzare i tassi di fertilità.

Il nuovo rapporto si chiede, «cos’è la realtà, cos’è la finzione e qual è il futuro al di là delle cifre?». E lo fa sfatando 8 miti:

Mito 1: nascono troppe persone. Le crescenti catastrofi climatiche, le guerre senza fine per le risorse, la fame in aumento, le pandemie, la devastazione economica… le cause alla base di queste crisi sono molteplici e sovrapposte. Per molti, è naturale puntare il dito contro i tassi di fertilità: la popolazione mondiale è troppo numerosa, le nostre risorse non possono farcela, ecc. Ma la verità è che raggiungere gli 8 miliardi è un segno di progresso umano. Significa che più neonati sopravvivono, più bambini vanno a scuola, ricevono assistenza sanitaria e raggiungono l’età adulta. Le persone oggi vivono quasi 10 anni in più rispetto al 1990. I cambiamenti nei tassi di fertilità non cambieranno l’attuale traiettoria di crescita della nostra popolazione (per i prossimi 25 anni, due terzi di tutta la crescita della popolazione saranno guidati dalla crescita passata). Infatti, se guardiamo al tasso di crescita della popolazione, sta rallentando in modo significativo, il che ci porta al nostro prossimo mito.

Mito 2: non nascono abbastanza persone. Dagli anni ’50, il numero medio di figli che le donne hanno a livello globale si è più che dimezzato, passando da 5 a 2,3. Due terzi della popolazione mondiale vive in luoghi (come l’Italia) con tassi di fertilità inferiori alla sostituzione. È questo un campanello d’allarme che segnala la scomparsa della popolazione globale? Che con l’invecchiamento della popolazione, gli anziani consumeranno tutte le risorse dei nostri servizi sociali e le nazioni diminuiranno e moriranno? No. È un segno che gli individui sono sempre più in grado di esercitare il controllo sulla propria vita riproduttiva. Il calo dei tassi di fertilità non deve comportare una riduzione complessiva della popolazione. Molti Paesi hanno registrato tassi di popolazione in calo dagli anni ’70, ma sono comunque cresciuti grazie alla migrazione. E tutte le popolazioni stanno invecchiando, è il risultato di un gradito aumento della longevità.

Mito 3: si tratta di problemi demografici, non di genere. Le popolazioni riguardano le persone e le persone stanno attualmente nascendo in un mondo con una disuguaglianza di genere profondamente radicata. La riproduzione umana dovrebbe essere una scelta, ma gli ultimi dati ci mostrano che, tragicamente, spesso non lo è. Circa il 44% delle donne in una coppia non è in grado di esercitare l’autonomia corporea, il che significa che non sono in grado di prendere le proprie decisioni in merito all’assistenza sanitaria, alla contraccezione e all’opportunità o meno di fare sesso. Quasi la metà di tutte le gravidanze non sono intenzionali. Mezzo milione di nascite ogni anno riguardano ragazze dai 10 ai 14 anni. Da un quarto a un terzo delle donne nelle regioni a basso e medio reddito stanno avendo il numero di figli che avevano pianificato, alla velocità che avevano pianificato, ammesso che avessero pianificato di averli. Tuttavia, di fronte a cambiamenti o preoccupazioni della popolazione, spesso vediamo la retorica e i responsabili politici rivolgersi ai tassi di fertilità come soluzione preferita. Con quale frequenza le persone che propongono queste soluzioni tengono in considerazione i desideri di fertilità di donne e ragazze? Non abbastanza spesso.

Mito 4: il tasso di fecondità totale ideale è di 2,1 figli per donna. Si fa notare spesso che 2,1 figli per donna è il livello di fertilità di sostituzione, il tasso medio necessario per sostituire una popolazione nel tempo. Questo è generalmente vero. Ma la cifra 2,1 può essere trattata come un gold standard e un obiettivo per molte politiche sulla fertilità, il che è un errore. In primo luogo, 2,1 è il tasso di sostituzione medio per i Paesi con mortalità infantile molto bassa e un rapporti tra i sessi naturali alla nascita, non per Paesi con una mortalità più elevata o rapporti tra i sessi distorti. Inoltre, non riesce a catturare i cambiamenti nell’età delle donne al primo parto e l’impatto della migrazione. Insomma, è un obiettivo fuorviante e irraggiungibile. Non c’è motivo di credere che un tasso di fertilità di 2,1 si tradurrà nei più alti livelli di benessere e prosperità.

Mito 5: avere figli è irresponsabile in un mondo di catastrofi climatiche. Questa logica (cara alle destre occidentali) suggerisce che le donne nei Paesi con alti tassi di fertilità siano responsabili della crisi climatica. In realtà, hanno contribuito meno al riscaldamento globale e ne soffriranno maggiormente gli impatti. Il 10% più ricco della popolazione umana è responsabile della metà di tutte le emissioni di gas serra. E tende a vivere in Paesi con tassi di fecondità più bassi, che hanno politiche mirate ad aumentare la fecondità o non ne hanno affatto. Cosa possiamo dedurre da queste statistiche? Che la riduzione dei tassi di fertilità non risolverà la crisi climatica; per questo, abbiamo bisogno di livelli di consumo sostenibili. Dobbiamo ridurre le disuguaglianze e investire in fonti energetiche più pulite.

Mito 6: dobbiamo stabilizzare i livelli della popolazione. Questa convinzione contiene il presupposto che determinati livelli di popolazione siano buoni o cattivi. Ma non esiste un numero perfetto di persone, né dovremmo prescrivere un numero di figli che ogni donna dovrebbe avere. La storia ha mostrato i danni che questo tipo di pensiero può causare, come l’eugenetica e il genocidio. La comunità internazionale oggi rifiuta fermamente gli sforzi di controllo della popolazione, ma rimane un interesse significativo nell’influenzare i tassi di fertilità. Le Nazioni Unite hanno esaminato l’atteggiamento dei governi nei confronti del cambiamento demografico nell’ultimo decennio. Una scoperta degna di nota nel rapporto Unfpa è un marcato aumento del numero di Paesi che adottano politiche con l’intenzione di aumentare, abbassare o mantenere i tassi di fertilità dei loro cittadini. Non si tratta necessariamente di politiche coercitive – potrebbero essere positive, ad esempio se aumentano l’accesso ai servizi sanitari – ma in generale gli sforzi per influenzare la fertilità sono correlati a prestazioni inferiori nelle misure di democrazia e libertà umana. Alla base di tutto, per l’Unfpa c’è il fatto che ogni individuo ha il diritto umano fondamentale di scegliere, liberamente e responsabilmente, il numero e la distanza di tempo di nascita dei propri figli. Nessuno – né i politici, né gli esperti, né i policymakers – può arrogarsi il diritto di prendere questa decisione al posto loro.

Mito 7: dobbiamo concentrarci sui tassi di fertilità perché non disponiamo di dati su quel che vogliono le donne. Le preoccupazioni sulla popolazione vengono ripetutamente inquadrate come questioni relative alla fertilità o ai tassi di natalità, ma qualcuno si sta chiedendo cosa vogliono gli individui per la propria vita riproduttiva? Gli esperti spesso temono che i dati sull’intenzione di fertilità siano inaffidabili. In effetti, i desideri di fertilità riferiti da una donna possono cambiare nel tempo, a seconda delle sue circostanze. Le persone possono, ovviamente, essere ambivalenti su questioni come le dimensioni della famiglia. Ma non riuscire a tener conto di ciò di cui le donne – e altri gruppi emarginati – hanno bisogno e vogliono apre la porta a danni e violazioni dei diritti. Gli appelli ad aumentare o diminuire i tassi di fertilità sono spesso interpretati come sforzi per controllare la fertilità delle donne, piuttosto che come intenzioni per garantire il controllo delle donne e delle ragazze sulle loro scelte. Per le persone più emarginate, dire “i tassi di fertilità sono troppo alti” o “troppo bassi” trascura l’agire delle stesse persone di cui stiamo parlando di fertilità. Dobbiamo colmare queste lacune mettendo i diritti e le scelte al centro di tutte le conversazioni sui tassi di fertilità.

Mito 8: i diritti e le scelte sono ottimi in teoria, ma insostenibili nella realtà. Non riuscire a sostenere i diritti riproduttivi comporta sempre dei costi e tali costi sono sostenuti, in modo sproporzionato, dalle donne e dai più emarginati. Dobbiamo lavorare per fornire una gamma completa di servizi di assistenza sanitaria riproduttiva – dalla contraccezione al parto sicuro alla cura dell’infertilità – in tutti i contesti. Questi interventi possono aiutare le persone e le società a prosperare.

Alla fine, si tratta davvero di numeri? Troppa gente? Troppo pochi? Qual è il numero giusto? Per l’Unfpa «stiamo facendo le domande sbagliate. Quello che dovremmo chiederci è: le persone, in particolare le donne, sono in grado di fare liberamente le proprie scelte riproduttive? La risposta, spesso, è inaccettabilmente no».

La direttrice esecutiva dell’Unfpa Natalia Kanem conclude: «La riproduzione umana non è né il problema, né la soluzione. Quando mettiamo l’uguaglianza di genere e i diritti al centro delle nostre politiche demografiche, siamo più forti, più resilienti e maggiormente in grado di affrontare le sfide derivanti dai rapidi cambiamenti della popolazione. Il rapporto State of World Population 2023 mostra che troppe persone oggi non sono ancora in grado di raggiungere i propri obiettivi riproduttivi. I corpi delle donne non dovrebbero essere tenuti prigionieri delle scelte fatte dai governi o da chiunque altro. La pianificazione familiare non deve essere uno strumento per raggiungere obiettivi demografici, ma uno strumento per responsabilizzare gli individui».