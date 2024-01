BolognaFiere, a Marca 2024 il gruppo cartario Lucart punta tutto sulla sostenibilità

Monti: L’attenzione a persone, processi e innovazione ci permette di trovare le soluzioni più adatte per soddisfare al meglio i bisogni di consumatori sempre più attenti»

[11 Gennaio 2024]

Il gruppo cartario toscano Lucart sarà presente anche quest’anno alla 20esima edizione di Marca by BolognaFiere, l’unica fiera italiana dedicata alla marca commerciale, dove si espongono i prodotti dell’eccellenza nazionale a marca del distributore.

Lucart sarà protagonista con uno stand (Padiglione 30, Stand D55/e56) tutto dedicato alla sostenibilità, con la presentazione di due importanti progetti: il riconoscimento di climate neutrality di prodotto sul brand Grazie EcoNatural – ovvero la riduzione e la compensazione delle emissioni di CO2 e di tutte le carte igieniche Grazie EcoNatural prodotte nello stabilimento di Diecimo – e la collaborazione di Lucart con Save The Children.

«La nostra continua attenzione alle persone, alla sostenibilità di processo e all’innovazione ci permette di trovare le soluzioni più adatte per soddisfare al meglio i bisogni di consumatori sempre più attenti alle rinnovate esigenze del nostro pianeta – spiega Giovanni Monti di Lucart – Questa filosofia e questo impegno che da oltre 70 anni ci caratterizzano, ci permettono oggi di essere riconosciuti come partner ideale per il distributore moderno nell’affrontare sfide e mercati sempre più complessi».