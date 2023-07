Biometano, ecco quali sono i primi 60 progetti che saranno sostenuti coi fondi Pnrr

Pichetto: «Stiamo verificando con il Gse possibili aggiustamenti e semplificazioni procedurali per consentire una più agevole fruizione delle risorse a disposizione»

[11 Luglio 2023]

Il Gestore dei servizi energetici (Gse) ha pubblicato la graduatoria dei progetti impiantistici che hanno partecipato al bando per l’Investimento 1.4 del Pnrr “Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l’economia circolare”, selezionandone 60 ed escludendone 12.

Ai soggetti titolari di impianti esclusi in fase di formazione della graduatoria (Tabella B), il Gse invierà una comunicazione con i motivi dell’esclusione.

Per gli impianti risultati ammessi in posizione utile (Tabella A) è invece possibile avviare i lavori di realizzazione dell’impianto come disposto dall’articolo 1, comma 3, del Dm 15 settembre 2022 (secondo le precisazioni fornite al paragrafo 1.2 delle regole applicative del decreto 15 settembre 2022) e dalla data della presente pubblicazione decorrono i termini per l’entrata in esercizio previsti dall’articolo 7, comma 1, del medesimo decreto.

I sessanta progetti risultati vincenti, per una capacità produttiva totale pari a circa 29.978 Smc/h, prevedono in gran parte la realizzazione di nuovi impianti (46 su 60 totali) e per una capacità di circa 25.000 Smc/h.

Per il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto, il risultato di «questa procedura, prima nel suo genere per il settore biometano, è soddisfacente nei numeri e soprattutto importante per il segnale che trasmette: si avvia infatti un percorso serrato che, in linea con le scadenze del Pnrr, ci deve portare a liberare le energie e le potenzialità di questo settore. Stiamo verificando con il Gse possibili aggiustamenti e semplificazioni procedurali per consentire una più agevole fruizione delle risorse a disposizione».

Già a partire dal prossimo 14 luglio, gli operatori interessati potranno partecipare a una seconda procedura competitiva che assegna un contingente di capacità produttiva, comprensivo della quota di capacità non assegnata nel bando pilota, pari a circa 108.272 Standard metro cubo l’ora.