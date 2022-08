Biancane, al via le manifestazioni d’interesse per il centro wellness geotermico

[2 Agosto 2022]

Il Comune geotermico di Monterotondo Marittimo (GR) sta cercando operatori economici interessati a gestire il centro wellness che nascerà nel geoparco Unesco delle Biancane, come da progetto presentato lo scorso autunno dall’Amministrazione comunale, mettendo a frutto la preziosa risorsa geotermale presente sul territorio.

Prima di procedere alla procedura di gara, il Comune ha aperto ad una manifestazione d’interesse per «avviare un dialogo informale, tecnico ed economico, con operatori economici al fine verificare l’esistenza delle condizioni per poter individuare un partner – anche mediante forme di partenariato pubblico privato – al quale affidare in concessione pluriennale le attività di progettazione costruzione e gestione del suddetto complesso, con l’obbiettivo di innalzare l’efficienza e la qualità del servizio offerto».

Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse è fissata al 29 settembre 2022, con la possibilità di chiedere chiarimenti in merito entro 3 giorni dalla scadenza.

«A seguito di questa concertazione coi privati potremo definire in maniera completa quali saranno procedure, tempi e modalità per mettere in piedi questo importante progetto di sviluppo territoriale», spiega il sindaco Giacomo Termine.

Maggiori informazioni in merito alle modalità di partecipazione alla manifestazione d’interesse sono disponibili qui.