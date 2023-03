Arezzo, da due licei locali il nuovo Bilancio sociale di Aisa impianti

Lasagni: «Questo perché conta che le aziende capiscano come gli altri le vedono. E i ragazzi di oggi hanno un rapporto privilegiato con l’ambiente»

[23 Marzo 2023]

Il Bilancio sociale 2021 di Aisa impianti, presentato oggi, è stato realizzato dai giovani conterranei della partecipata pubblica che a San Zeno (AR) gestisce impianti per la valorizzazione dei rifiuti.

Gli studenti del liceo artistico “Piero della Francesca” e del liceo classico e musicale “Francesco Petrarca” hanno curato il documento con cui Aisa impianti illustra ogni anno non solo le sue attività, governance, oragnico, mission e progetti ma anche tutte le iniziative dedicate alla crescita del territorio e al coinvolgimento dei cittadini: eventi sportivi, offerta formativa, musica e cultura, progetti sociali.

«Potrà sembrare strano che nel 2023 si presenti il bilancio 2021 ma questo non è il bilancio contabile ma quello sociale, che descrive il rapporto fra la società e Aisa impianti – spiega il dg Marzio Lasagni (nella foto) – Ed è stato realizzato dai ragazzi dei due licei che ne hanno curato ciascuno una parte. Questo perché conta che le aziende capiscano come gli altri le vedono. E i ragazzi di oggi hanno un rapporto privilegiato con l’ambiente, un’attenzione che noi alla loro età non avevamo».

Il Bilancio è diviso in due parti: i testi della sezione istituzionale sono curati dai giovani del liceo classico che hanno collaborato al progetto. In particolare tre studentesse, Sofia Bonaccorso, Francesca Parati e Giulia Tognaccini, hanno scritto la sceneggiatura del corto realizzato dal videomaker Gianluca Bennati, “My name is Amelia”, per spiegare come viene realizzato l’ammendante per l’agricoltura “Amelia” prodotto da Aisa impianti, ed hanno aiutato nella redazione dei testi. Gli studenti della classe a indirizzo grafico del liceo artistico hanno curato la parte grafica e realizzato la sezione dedicata agli eventi e alle tante iniziative promosse da Aisa: sport, cultura, corsi di formazione, anche attraverso la graphic novel, fumetti dedicati a Zero spreco.

«Collaborare con Aisa impianti è stato importante per i ragazzi perché hanno collaborato con una realtà di grande rilevanza a livello territoriale – aggiunge Luciano Tagliaferri, dirigente del liceo “Piero della Francesca” – Collaborare insieme anche ad un’altra scuola e fare in modo che questo strumento grafico sia anche bello da vedere e chiaro da leggere è stata un’ulteriore bella esperienza. Come liceo artistico a indirizzo di grafica, tutto quello che può rendere un volume bello graficamente è un servizio che facciamo alla comunità perché questo è uno strumento che alla comunità serve per capire bene cosa sta facendo la nostra scuola».

L. A.