Per le utenze colpite da disservizi prolungati, indennizzi direttamente in bolletta

Alluvione in Toscana, servizio elettrico verso la normalità grazie all’impegno del Gruppo Enel

Quando ieri i tecnici hanno attivato l’ultimo gruppo elettrogeno a Campi Bisenzio, tra i Comuni più flagellati dall’emergenza, è scattato spontaneo un grande applauso della popolazione

[6 Novembre 2023]

In tre ore, tra la notte di giovedì 2 e venerdì 3 novembre, il ciclone Ciaran ha scaricato sulla Toscana la pioggia di un mese, con un doloroso bilancio provvisorio di otto morti e danni stimati (sia pubblici sia privati) per almeno 500 milioni di euro.

Il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale ed il presidente della Regione Eugenio Giani è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare la situazione emergenziale. La collaborazione con le società di servizi, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, la protezione civile è stata h24.

E ieri, quando intorno alle ore 20:00 – dopo tre giorni trascorsi in mezzo al fango con cittadini, istituzioni, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, aziende di servizio impegnate senza sosta per liberare vie e case dall’acqua e dalla melma – i tecnici del Gruppo Enel a Campi Bisenzio, uno dei Comuni più flagellati, hanno attivato l’ultimo gruppo elettrogeno di una lunga serie ri-alimentando così tutte le cabine elettriche che portano elettricità nelle abitazioni, è scattato spontaneo un grande applauso della popolazione ha commosso anche i tecnici di Enel Group, a conferma del grande spirito di solidarietà e dell’operosità che ha contraddistinto tutte le persone ed i soggetti coinvolti loro malgrado in questa ennesima e tragica calamità naturale.

Per fronteggiare questa emergenza, il Gruppo elettrico ha messo in campo un ampio dispiegamento di forze, che ha garantito un flusso continuo di informazioni, la presenza a tutti i tavoli coordinati dalla Protezione Civile e dalla Regione Toscana e un contingente di 550 operativi che si è costantemente rafforzato con mezzi e risorse in arrivo anche da altre regioni. Complessivamente la società elettrica ha gestito più di 4.500 segnalazioni, ha eseguito circa 800 interventi e 450 piani di lavoro, movimentando oltre 200 gruppi elettrogeni e 2 power station.

Adesso il servizio elettrico sta tornando alla normalità ed i lavori proseguiranno fino al completo ripristino di tutte le forniture, anche con interventi puntuali caso per caso, nelle zone più isolate, sulla base delle segnalazioni che arrivano ai Centri Operativi dell’azienda.

Il Gruppo Enel ringrazia Prefetture, Istituzioni locali e Protezione Civile, con le quali è rimasta in costante contatto.

La Società informa inoltre che, per interruzioni prolungate del servizio, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) prevede l’erogazione in bolletta di indennizzi automatici, per i quali quindi non è necessario che i clienti presentino alcuna richiesta.

Gli importi saranno calcolati sulla base di parametri stabiliti dalla Autorità stessa, quali la durata dell’interruzione, il numero di abitanti della zona interessata e la tipologia della fornitura. Gli indennizzi verranno trasferiti dal distributore della rete elettrica a ciascun venditore decorsi 60 giorni dalle interruzioni. A tali tempi vanno aggiunti quelli necessari ai venditori per trasferire il rimborso ai clienti direttamente in bolletta.