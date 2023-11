Dal Governo finora sono arrivati solo 5 mln di euro

Alluvione in Toscana, dai parlamentari Pd un emendamento da 3 miliardi di euro

Il voto in commissione sul decreto Anticipi dovrebbe avvenire entro la fine di novembre, per poi approdare in Aula all’inizio di dicembre

[20 Novembre 2023]

L’alluvione che ha colpito la Toscana il 2 novembre scorso ha lasciato sul campo 8 morti e una stima dei danni salita a 2,1 miliardi di euro, ma dal Governo Meloni – nonostante l’immediato riconoscimento dello stato di emergenza nazionale – sono arrivate per ora risorse pari ad appena 5 milioni di euro.

Per accelerare l’afflusso di risorse sul territorio, i senatori Pd hanno presentato un emendamento al decreto Anticipi.

Firmato da Ylenia Zambito, Silvio Franceschelli e Dario Parrini – in accordo coi colleghi deputati della Camera –, l’emendamento chiede che venga stanziata una dotazione finanziaria iniziale di 500 mln di euro per l’emergenza, 954 mln di euro per interventi ad hoc dedicati a imprese, lavoratori, tributi e contributi, e infine 1,5 mld di euro per la ricostruzione; contestualmente, l’emendamento propone la nomina del presidente della Regione Eugenio Giani come commissario anche per la ricostruzione, oltre che per la gestione dell’emergenza.

Il voto in commissione al Senato dovrebbe avvenire entro la fine di novembre, per poi approdare in Aula all’inizio di dicembre. Parallelamente, nei 62 Comuni colpiti dall’alluvione, con la collaborazione dei capigruppo comunali locali, saranno allestiti anche banchetti informativi sulle modalità di richiesta dei risarcimenti.