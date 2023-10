All’Elba sono iniziati i lavori di asfaltatura per l’elettrodotto San Giuseppe-Portoferraio

Verranno restituiti alla comunità oltre 30 ettari di territorio libero da infrastrutture elettriche, con la rimozione di 16 km della vecchia linea aerea esistente

[4 Ottobre 2023]

La società che gestisce la rete elettrica nazionale, Terna, in coordinamento col Comune di Portoferraio ha avviato i cantieri per i lavori di asfaltatura delle strade che sono state interessate dalle operazioni di posa dell’elettrodotto interrato “San Giuseppe-Portoferraio”.

Il nuovo collegamento, della lunghezza di 15 km, è entrato in esercizio alla fine dello scorso anno e fa parte del progetto di ammodernamento della rete elettrica dell’Isola d’Elba.

Da un lato l’intervento contribuirà a migliorare la qualità dell’infrastruttura dell’isola, caratterizzata da elevati consumi elettrici nel periodo estivo, dall’altro, grazie alle attività di demolizione che saranno avviate nel 2024, verranno restituiti alla comunità oltre 30 ettari di territorio libero da infrastrutture elettriche, con la rimozione di 16 km della vecchia linea aerea esistente.

Le attività di asfaltatura, iniziate il 3 ottobre, si concluderanno entro i primi mesi del 2024. In particolare, verranno coinvolte le Strade Provinciali 26, 28 e 32 per alcuni brevi tratti di intersezione con le strade comunali di via della Ferriera e via del Fosso di Riondo. Per tutta la durata delle operazioni il traffico procederà a senso unico alternato, a eccezione della SP 32 “Strada del Volterraio” dove si renderà necessaria la chiusura completa per una decina di giorni.